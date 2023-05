Dona do bar ficará com a saúde cada vez mais debilitada

Como Cândida morre em Terra e Paixão deve ser exibido na novela no dia 31 de maio. A personagem interpretada por Suzana Vieira partirá dessa para uma melhor, mas deixará para Caio (Cauã Reymond) uma caixa que contém provas de alguns segredos da família La Selva.

Cândida morre em Terra e Paixão

Após quase ser morta por Irene, Cândida vai morrer engasgada, cenas previstas para irem ao ar na próxima quarta-feira, 31 de maio. A dona do bar vai ficar com a saúde cada vez mais debilitada e estará acamada. A personagem chamará Antônio (Tony Ramos) para uma conversa para revelar que Caio (Cauã Reymond) e Jonatas (Paulo Lessa) são irmãos por parte de mãe, já que o primo do falecido marido de Aline (Barbara Reis) também é filho de Agatha (Bianca Bin).

A comerciante, no entanto, começará a demonstrar dificuldade para respirar e morrerá antes de contar o segredo para o fazendeiro.

Apesar da morte de Cândida, ainda haverá um jeito de Caio descobrir toda a verdade sobre sua família. A dona do bar deixará uma caixa para o primogênito, que contém provas sobre o passado de Irene (Glória Pires) e outros segredos do clã La Selva. Antes de partir, ela dirá que é para o rapaz usar esses documentos contra a megera caso ela lhe prejudique na sucessão e herança.

Cândida também deixará um testamento que terá Ademir (Charles Fricks) como testemunha. Na sexta-feira, 2, Berenice (Thati Lopes), sobrinha-neta da falecida, chega para se apropriar dos negócios de sua parente. A mulher deve ficar no comando do bar, sendo que Luana (Valéria Barcellos) tinha certeza que herdaria o estabelecimento depois da morte de sua patroa.

Qual segredo da Irene em Terra e Paixão?

Cândida é a personagem que guarda grandes segredos dos personagens de Terra e Paixão, principalmente de Irene. A veterana quase foi morta pela esposa de Antônio, que tentou sufocá-la com um travesseiro após a loira ameaçar contar a verdade para Daniel (Johnny Massaro) e Petra (Debora Ozório).

O segredo de Irene é que a madame era prostituta antes de se casar com Antônio, conforme adiantado pela jornalista Taty Bruzzi, do Na Telinha.

A mãe de Daniel e Petra era uma das mulheres que trabalhava no bordel e tinha como cliente fixo justamente Ademir, irmão de seu atual marido, levantando a suspeita de que ao menos o personagem de Johnny Massaro não seja filho biológico de Antônio.

Caso a história se confirme, Caio seria o herdeiro e sucessor legítimo de Antônio. Petra, no entanto, ainda pode querer entrar na disputa pela fortuna da família.

Quem morre em Terra e Paixão?

Outros personagens vão morrer em breve na novela Terra e Paixão, além de Cândida. Um deles será Daniel, conforme revelado pelo próprio ator.

“Ele morre… não sei se podia falar isso! Acho que isso já saiu (risos) ou não saiu? Bem…. enfim! Walcyr é o rei dos mistérios e das tretas, e estou disponível para interpretar tudo o que pode acontecer”, adiantou em entrevista ao F5 em maio deste ano.

Daniel sofrerá um acidente de carro após uma discussão com Caio. A essa altura da trama, ambos já saberão que estão apaixonados pela mesma mulher. O primogênito se sentirá culpado pela morte do irmão, o que causará ainda mais tensão na família La Selva.

A morte do advogado causará uma reviravolta na trama de Walcyr Carrasco, com Irene mudando drasticamente de comportamento e Petra agindo como vilã. Ainda não há previsões para as cenas irem ao ar.