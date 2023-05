Jonathan Azevedo: o antes e depois do Odilon de Terra e Paixão

Em destaque na atual novela das 21h como o lutador Odilon, Jonathan Azevedo já é um rosto conhecido nas telinhas. O ator viveu alguns personagens marcantes durante a carreira, como Sabiá de A Força do Querer e Eurípedes de Verdades Secretas. Ao longo dos anos, para interpretar seu diferente leque de personagens, o famoso passou por algumas mudanças de visual.

Antes e depois de Jonathan Azevedo

Jonathan Azevedo tem 37 anos de idade e é natural do Rio de Janeiro. Ele é filho de Sildeia e Sergio Azevedo, que o adotaram quando era um recém-nascido.

O ator ficou mais conhecido entre o público em 2017, quando interpretou o personagem Sabiá em A Força do Querer, mas sua trajetória na frente das câmeras começou bem antes disso. Em 2006 e 2007, Jonathan Azevedo fez algumas pequenas participações em novelas como Páginas da Vida e Vidas Opostas, além de aparecer na série Aqui Não há Quem Viva, Cidade dos Homens e no curta-metragem Sete Minutos.

Depois, ele fez sua estreia no cinema com Meu Nome Não é Johnny, em uma pequena participação como um preso. O carioca fez mais alguns trabalhos na televisão e no cinema, até que ganhou espaço em Malhação (2011 – 2012) como o personagem Fojô, um amigão da galera que tinha parceria com Moisés (Alejandro Claveaux), Jefferson (Douglas Sampaio), Dieguinho (Pedro Bernardo), entre outros.

Depois, o ator migrou para a Record, em que fez uma pequena participação em Pecado Mortal (2013). Ele atuou em seguida em alguns filmes, Maix X Favela (2014), Trash: A esperança vem do lixo (2014) com Wagner Moura e Selton Mello, Tim Maia (2014), Operações Especiais (2015) e Reza a Lenda (2016), Mais Forte que o Mundo: A História de José Aldo (2016).

Em 2017, o grande destaque de Jonathan Azevedo chegou. Ele ganhou o papel de Sabiá em A Força do Querer e ganhou notoriedade em todo o país. Sabiá era o chefe do tráfico da comunidade na novela de Gloria Perez.

Depois deste papel, ele ganhou mais dois projetos grandes. Primeiro, apareceu na série Ilha de Ferro (2018 – 2019) e depois atuou em Verdade Secretas 2 (2021) como o personagem Eurípedes, um detetive que faz parte da investigação que tenta descobrir mais sobre a morte de Alex (Rodrigo Lombardi).

Agora em 2023, ele interpreta o lutador Odilon em Terra e Paixão, namorado de Anely (Tatá Werneck), moça que ele não sabe que é stripper na internet.

Ator passou por cirurgia antes de atual novela

Algum tempo antes de começar a preparação para a novela Terra e Paixão, o ator sofreu um acidente de moto e fraturou a tíbio e rompeu o ligamento cruzado, por isso precisou passar por cirurgia. Jonathan Azevedo contou ao site oficial da emissora, em abril, que quando foi convidado para o papel pelo autor Walcyr Carrasco, ainda estava no hospital.

Quando deixou o hospital, o ator ainda estava em recuperação e precisava usar muletas. Nos primeiros encontros para a preparação e ensaios da novela ele ainda precisava da ajuda das muletas para se locomover. Agora totalmente recuperado, ele consegue filmar suas cenas como um mestre de krav maga no folhetim de Carrasco.

Terra e Paixão será a primeira novela completa de Jonathan Azevedo. Até hoje, o ator fez participações pequenas em algumas atrações e mesmo em seus maiores papéis, como A Força do Querer, não participou do folhetim completo. Esta é a primeira vez que ele é escalado desde o começo da obra e permanecerá durante toda a trama, segundo contou ao Gshow com animação.

