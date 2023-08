Resumo de Terra e Paixão de amanhã, terça-feira (22/8)

Antônio (Tony Ramos) finalmente descobrirá que Agatha (Eliane Giardini) está viva e se reencontrará com a mulher depois de anos. O resumo de Terra e Paixão de terça-feira, 22, mostra a visita da mãe de Caio (Cauã Reymond) ao ricaço, que ficará perplexo assim como o resto da família.

O que diz o resumo de Terra e Paixão

O capítulo deste terça-feira começa com Caio e Hélio (Rafael Vitti) partindo atrás do carro de Gregório (Felipe Rocha) após o bandido sequestrar Agatha. Os dois vão conseguir alcançar o criminoso, que confessará ter recebido uma ordem para matar a mulher.

Os dois rapazes conseguem imobilizar Gregório e seu comparsa, mas os bandidos escapam antes da chegada da polícia. Apesar da fuga, Caio consegue levar a mãe embora sem sofrer nenhum ferimento.

Enquanto isso, Aline (Barbara Reis) conta a Jussara (Tatiana Tiburcio) seu receio de que algo ruim possa acontecer a Caio. O rapaz leva a mãe para a casa de sua amada logo após o sequestro, mas Agatha fará questão de ir na casa da família La Selva.

Antes da revelação, o resumo de Terra e Paixão mostra mais algumas cenas do capítulo de amanhã. Angelina (Inez Viana) pergunta a Irene (Glória Pires) se foi ela quem mandou matar Agatha, já que a vilã estava ameaçando a governanta por ser amiga da primeira esposa de Antônio.

Já Gregório mente para Nice (Alexandra Richter) e diz que Agatha está morta. O bandido, porém, deixou para trás uma pista importante para a polícia: seu celular. Marino (Leandro Lima) encontra o aparelho no meio da mato e manda o objeto para a perícia, descobrindo que o criminoso e a dona do bar mantém contato.

A visita de Agatha na casa dos La Selva acontece no final do capítulo. Todos se assustam na mansão de Antônio ao verem Caio entrar com Agatha e Angelina, e o primogênito anuncia que sua mãe está viva.

Veja: Agatha é vilã em Terra e Paixão ou não?

Qual a reação de Antônio ao reencontrar Agatha?

Apesar de ter descoberto que foi enganado por Agatha todos esses anos, os sentimentos de Antônio por Agatha vão falar mais alto. O fazendeiro vai chamar a mulher para uma conversa a sós no escritório, o que vai deixar Irene ainda mais furiosa.

A volta de Agatha fará com que Antônio peça perdão ao filho por ter o acusado pela morte da personagem. De olho no marido, Irene garante que entregará as terras de Aline na mão do esposo, além de fazê-lo esquecer Agatha e que provará que a mulher é falsa e ardilosa.

Na próxima semana, Agatha e Antônio vão se reaproximar. O ricaço pedirá para Ramiro (Amaury Lorenzo) proteger a mãe de Caio e terá uma nova conversa com a ex-mulher, que contará que armou o plano para que todos pensassem que estava morta.

O fazendeiro ficará mexido com a história de sua amada e até dirá que sente muito pelo sofrimento que ela passou. O ricaço também vai avisar que colocou seus funcionários zelando pela segurança dela.

A aproximação entre Agatha e Antônio deixará Irene inquieta, que brigará com o marido. O personagem de Tony Ramos dirá que não vai permitir que alguém faça mal a Agatha. O pai de Caio até pedirá a Silvério (Samir Murad) para ele se encarregar de sempre depositar uma mesada para Agatha.

Quem começa a desconfiar das verdadeiras intenções da mulher é Jussara (Tatiana Tiburcio), que percebe o interesse de Agatha nos documentos de venda de sua casa para Caio. A mãe de Aline (Barbara Reis) também repara que a mulher está muito interessada em dinheiro e alerta a filha para tomar cuidado.

Veja: Quem abusou da Petra em Terra e Paixão?