Quem abusou da Petra em Terra e Paixão?

Petra (Debora Ozório) conseguiu se abrir com Hélio (Rafa Vitti) e falou sobre seus traumas em Terra e Paixão. A herdeira dos La Selva revelou o que muitos fãs da novela suspeitavam, que sua aversão ao sexo é consequência de um abuso do passado, o que resultou também em seu vício em remédios. O que o público agora quer tanto descobrir é quem abusou de Petra? Um conhecido que ainda aparece na trama ou alguém que só esteve em sua vida na época?

Petra foi abusado por quem?

A identidade do homem que abusou de Petra na infância ainda é uma incógnita na novela Terra e Paixão, mas quem acompanha a trama de Walcyr Carrasco diariamente já tem suspeitas. Um dos nomes que mais se destaca entre as sugestões nas redes sociais é Tadeu (Claudio Gabriel), marido de Gladys (Leona Cavalli) e pai de Graça (Agatha Moreira). O personagem tem várias atitudes questionáveis e já atacou Petra alguns capítulos atrás, quando confundiu a jovem com Anely (Tatá Werneck) e pensou que a La Selva era a cam-girl que conheceu pela internet.

Na ocasião em que deixou Petra em pânico e o público enojado, ele foi para cima da moça quando ela estava dormindo. Quando Petra o viu em cima dela, gritou por socorro e conseguiu se desvincular de Tadeu, chamando a atenção da família. Para não sair mal visto da situação, ele mentiu e disse que viu Petra desorientada e tentou ajudá-la, o que acabou colando com os pais da agrônoma.

Há também quem pense que o abusador tenha sido alguém próximo dos negócios de Antônio (Tony Ramos), como seu advogado Silvério (Samir Murad), presença que frequenta sua casa, ou um dos capangas que cumprem suas ordens nas terras da família. A possibilidade de ser um dos funcionários rurais do fazendeiro existe, mas o contato da maioria deles com a casa do patrão é limitada, então a convívio com a filha ainda criança do ricaço não seria tão fácil quanto o de alguém de cargo mais alto, como o advogado de Antônio ou Tadeu, que é amigo dele e comanda a Cooperativa da cidade.

Entre as suspeitas do público, uma outra teoria também ganha espaço, de que o homem que abusou de Petra nem é um dos rostos que aparecem na trama. Alguns fãs de Terra e Paixão acreditam que o responsável tenha sido morto por Antônio após descobrir o que foi feito com a garota. No entanto, por enquanto não há nada na trama que indique que os pais de Petra sabem sobre o abuso, eles nunca conversaram sobre o assunto ou indicaram que entendem o motivo que levou a filha a se tornar viciada em remédios de tarja preta.

Petra vai ficar com Hélio em Terra e Paixão?

Petra nunca se sentiu tão a vontade com alguém como Hélio para falar sobre o abuso, nem mesmo Luigi (Rainer Cadete), que é seu marido. Ao que tudo indica no andamento da trama, a filha de Antônio deve ficar com o engenheiro vivido por Rafa Vitti. O rapaz caiu de amores pela agrônoma logo que a conheceu e a trata melhor do que qualquer um, com muito carinho e respeito, o que resultou em uma aproximação.

Como Luigi não gosta de verdade da jovem, já a traiu mais de uma vez, e se casou apenas com o interesse de colocar as mãos no dinheiro da herdeira, é pouco provável que eles terminem o folhetim juntos, o que deixará o caminho livre para que a personagem de Debora Ozório fique com quem de fato de importa com ela.

Para não se lembra, o rapaz interpretado pelo marido de Tatá Werneck chegou na cidade após ser contratado por Lucinda (Debora Falabella), gerente da Cooperativa de Nova Primavera. Ele é engenheiro e especialista no uso da tecnologia para os negócios agrícolas e apareceu com a promessa de ser uma grande ajuda para os fazendeiros. Ele conheceu Petra em um momento de crise e foi de grande ajuda para a moça, o que fez nascer uma amizade entre eles.

Apesar de Petra ser casada, um clima entre os dois surgiu e a dupla acabou se beijando durante um passeio. Embora o momento tenha sido dos mais românticos, a jovem logo se afastou do engenheiro, por conta da repulsa que sente de sexo e de ser tocado por homens, resultado de seu trauma envolvendo o abuso na infância. Por isso, Petra resolveu contar a verdade para o rapaz.

Este relacionamento com o italiano Luigi é o segundo casamento de Petra, que teve o primeiro anulado depois que o marido descobriu seu segredo e não conseguiu consumar a união. O assunto era um tabu na família da herdeira e demorou até ser revelado ao público.