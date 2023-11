Resumo Mulheres Apaixonadas de sexta-feira, 10 de novembro

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 10 de novembro de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Cristiane Torloni (Helena) em busca do verdadeiro amor, ao lado de pessoas que amam profundamente.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Mulheres Apaixonadas de quinta-feira, 9/11

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da sexta-feira, 10, de acordo com os capítulos originais, mostra Salete indo sozinha até a escola, com o espírito de Fernanda protegendo-a, já que a avó Inês não se importa com a criança.

No capítulo de hoje, Dóris vai vibrar ao saber que os avós saíram de casa e foram embora para o Retiro dos Artistas, mas a alegria da moça estará com os dias contados. E um dos pontos altos da trama será o novo surto de Heloísa, que tentará atropelar Vidinha.

Ao ver a cena. Lorena ficará ensandecida e partirá para cima de Heloísa, chamando-a de assassina. Vidinha se machuca e Sérgio carrega a moça no colo. Heloísa e Sérgio discutem, e ela acaba confessando que fez laqueadura. Sérgio fica pasmo e avisa que está indo embora para sempre. Heloísa se desespera e ameaça atirar-se da janela.

Fred combina com Raquel de ir jantar em sua casa. Estela avisa a Dóris que está pensando em fazer voto de pobreza. Raquel recebe presente de Marcos com desprezo. Salete afirma para Téo que gostaria que ele fosse seu pai. Yvone entra no prédio e é rendida por Marcos na garagem.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

Em 2023, a plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de "Agora na TV", localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.