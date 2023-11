Resumo Mulheres Apaixonadas de terça-feira, 28 de novembro

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 28 de novembro de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama chega nos seus últimos capítulos e hoje mostrará a morte de Fred, vítima de Marcos, ex marido de Raquel.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Mulheres Apaixonadas de terça-feira, 28/11

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da terça-feira, 28, de acordo com os capítulos originais, mostra Raquel convidando Fred para jantar, sem imaginar que esse será o último encontro entre eles. Isso porque, Marcos vai colocar seu plano em ação e colocará Dóris para enganar Fred, dizendo que Carlinhos quer falar com o amigo.

Dóris para em um posto de combustível e Marcos assume o volante para o desespero de Fred. Marcos obriga Fred a ligar para Raquel. A professora entra em desespero, mas ela e Yvone conseguem alcançá-los e seguem o carro do vilão, que a essa altura está armado e ameaçando o aluno. Dóris se preocupa e teme ter feito uma grande besteira. Fred parte para cima de Marcos, mas o carro bate e despenca em um precipício. Os dois morrem e Raquel e Yvone se abraçam desesperadas.

Edwiges avisa aos pais que o casamento será em um mês, sem festa e que passará a lua de mel em Nova York. Helena diz a Téo para ele voltar para o apartamento já que ela vai se mudar para a casa de César. No posto de gasolina, Marcos assume o volante para desespero de Fred.

Acontece o velório de Fred e reúne os amigos da escola, em uma cena emocionante. Sérgio visita Heloisa, que mostra a sua raiva por estar internada. Ele conta que Helena está se casando. Helena e César finalmente se casam.

