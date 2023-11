Resumo Mulheres de Areia de segunda-feira, 6 de novembro

Leia os capítulos do resumo de Mulheres de Areia de 6 de novembro de 2023, novela em reprise da TV Globo. A trama protagonizada por Glória Pires, intérprete de Ruth e Raquel, mostra que a irmã má não morreu.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Mulheres de Areia de segunda-feira

O resumo da novela Mulheres de Areia na segunda-feira, 6, de acordo com os capítulos originais, traz a continuação da revelação de que Raquel está viva e sua mãe, Isaura, é quem acoberta a filha.

Isaura vai pedir para a Raquel apareça para todo mundo e, assim, acabe com a farsa de Ruth. Raquel conta para Isaura o que aconteceu com ela depois do acidente no mar e vai pedir para a mãe descobrir onde Wanderlei está morando.

Enquanto isso, a prainha recebe o concurso de esculturas de areia e Tonho é um dos participantes - apesar do rapaz fingir que perdeu a memória, ele não esqueceu seu talento. Mas Donato percebe que Tonho fez o rosto do pai na escultura e fica com medo de que ele esteja se se curando.

Ainda nesta segunda Isaura pede dinheiro a Ruth. E a boa notícia é que Tonho ganhou o primeiro prêmio de escultura na areia.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

Em 2023, a plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de "Agora na TV", localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.