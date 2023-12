Retrospectiva da Globo 2023: horário e como assistir hoje (29/12)

Especial relembra os principais acontecimentos do ano

A Retrospectiva da Globo vai ao ar na sexta-feira, 29 de dezembro, e traz um compilado dos acontecimentos que marcaram o ano que está acabando. O programa, apresentado pela jornalista Sandra Annenberg, e pode ser assistido na televisão ou na web.

Que horas começa a Retrospectiva da Globo?

O programa começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela "Terra e Paixão". Com 1h45 de duração, a Retrospectiva da Globo fica no ar até às 00h10, seguido do Jornal da Globo. A atração já é um clássico de fim de ano da emissora.

O complicado de fatos apresentados na retrospectiva é exibido na última sexta-feira de cada ano, como parte especial do Globo Repórter. Foi ao ar pela primeira vez em 1967, como um programa jornalístico mostrando uma seleção dos principais acontecimentos ocorridos durante o ano e, desde então, entrou para a grade de fim de ano da emissora.

A edição de 2023 é apresentada por Sandra Annenberg, que está à frente do Globo Repórter. O programa conta com um resumo dos principais acontecimentos do ano, incluindo política, economia, sociedade, cultura e esportes. Entre os destaques, serão apresentados: o fim da emergência global da Covid-19, a guerra na Ucrânia, que provocou uma crise humanitária e econômica, e as figuras públicas que faleceram nos últimos meses. Entre elas, está Glória Maria, que também comandou o programa ao longo da história.

Falando sobre política, a Retrospectiva da Globo deve mostrar a posse do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), que venceu as eleições presidenciais no ano passado e assumiu o cargo em 1º de janeiro. Também houve a invasão de manifestantes em Brasília, contrários à eleição de Lula, que resultou na prisão de muitos deles.

No campo do esporte, a Globo deve falar, principalmente, da ginasta Rebeca Andrade, que vem se destacando na ginástica artística mundial e conquistando campeonatos importantes. Em 2023, ela se consolidou como um dos principais nomes da modalidade.

A atração traz não só notícias do Brasil, mas também os principais fatos que aconteceram ao redor do mundo e que afetaram todo o planeta.

Como assistir a retrospectiva?

Há duas formas de acompanhar a Retrospectiva da Globo 2023. A primeira é a mais tradicional, sintonizando na televisão aberta no horário indicado. A segunda é por meio do Globoplay, que libera o sinal gratuitamente para não assinantes.

TV: sintonize na Globo na sexta-feira, após a novela das nove.

Internet: além do catálogo de filmes, séries, novelas, documentários e programas esportivos, também é possível assistir à programação ao vivo da TV Globo, de graça, em qualquer lugar do Brasil.

1- Acesse o site ou aplicativo do Globoplay no seu dispositivo, seja computador ou smartphone;

2- Clique em "Agora";

3- Antes de liberar o sinal, a plataforma vai pedir que você se cadastre ou faça login. Se você já tem uma conta Globo.com, basta inserir o e-mail e senha. Se não, faça um novo registro e informe os dados solicitados.

4- Feito isso, volte em "Agora" e aguarde o início da transmissão.

Perdi a Retrospectiva da Globo, tem como assistir depois?

É possível assistir o programa posteriormente, também no Globoplay. No entanto, é necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma de streaming.

Se você já é assinante, procure pela retrospectiva no campo de busca. Os programas exibidos entre 2016 e 2022 também estão disponíveis para serem reassistidos.

Se não, você precisará adquirir um dos planos da plataforma. Clique em "assine já" e selecione qual pacote cabe no seu bolso. Feito isso, será necessário continuar com o pagamento, que pode ser feito com cartão de crédito - planos anuais podem ser divididos em até 12x.

Concluída a assinatura, todos os episódios da Retrospectiva da Globo estarão disponíveis para serem assistidos em qualquer momento.