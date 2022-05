Roda Viva horário: Gilberto Gil é o entrevistado de hoje

Veja o horário do Roda Viva nesta segunda-feira com Gilberto Gil - Foto: Instagram/@gilbertogil

O Roda Viva desta segunda-feira, 23 maio, conta com a presença do cantor e compositor Gilberto Gil. O famoso já esteve outras vezes no programa, em 1987, 1996 e 1999. A atração é apresentada por Vera Magalhães, e pode ser assistido pela televisão e também online. Veja o horário do Roda Viva e como acompanhar a entrevista.

Qual o horário do Roda Viva?

O horário do Roda Viva hoje é às 22h, horário de Brasília, na TV Cultura. A entrevista com Gilberto Gil terá duração de duas horas e fica no ar até 00h05, de acordo com a programação oficial da emissora.

Entre os assuntos que serão abordados na entrevista, Gil irá falar sobre a posse como imortal da Academia Brasileira de Letras, sua nova turnê e a nova série documental produzida pela Amazon Prime Video em 24 de junho, dois dias antes do aniversário de 80 anos do músico, intitulada Em Casa com os Gil.

A entrevista com Gil será mediada pela jornalista Vera Magalhães. Participam da bancada de entrevistadores João Marcello Bôscoli (produtor musical), Evandro Fióti (artista e CEO da Lab Fantasma), Amora Mautner (diretora artística), Sarah Oliveira (comunicadora) e Djamila Ribeiro (escritora e mestre em filosofia).

O Roda Viva é exibido na TV Cultura e pelo canal do YouTube. A entrevista fica salva na plataforma após ir ao ar na televisão.

Gilberto Gil completa 80 anos

O cantor Gilberto Gil completa 80 anos no próximo dia 26 de junho. O músico estará em turnê internacional na Europa, que passará por nove países e será apresentada com sua família.

O público poderá acompanhar os bastidores da turnê, desde a preparação até a escolha do repertório no documentário Em Casa com os Gil. “A formação familiar diversa dos Gil, o racismo no Brasil e a forte influência da cultura afro na sociedade são alguns dos temas abordados na série Original Amazon”, escreveu o cantor em uma publicação nas redes sociais. A série terá cinco episódios, com duração de 30 minutos cada.

Participam das série documental a esposa Flora, os filhos, netos, genros e noras do músico. As cenas foram gravadas na casa da família no interior do Rio de Janeiro, durante 20 dias, onde eles fizeram um tipo de retiro criativo para preparar a turnê, de acordo com a Veja.

Qual é a programação da TV Cultura para hoje?

07:00 Cocoricó

07:15 Vamos Brincar

07:30 Peppa Pig

07:45 Kid & Cats

07:50 Bubu e as Corujinhas

08:00 Quintal da Cultura

12:00 Jornal da Tarde

12:45 Boris e Rufus

12:45 The Furchester Hotel

13:00 As Grandes Aventuras De Ênio E Beto

13:20 Pequenas Aventureiras

13:30 Elmo, O Musical

13:40 Kid & Cats

13:45 As Aventuras de Sunny Bunnies

14:00 Quintal da Cultura

16:45 Turma Da Mônica

17:00 O Mundo de Mia

17:30 Power Rangers

18:00 The Next Step – Academia De Dança

18:30 Os Under-undergrounds

18:45 Irmão do Jorel

19:00 Shaun, o Carneiro

19:20 Metrópolis

19:30 Cinematógrafo

20:00 Doc Mundo – A Corrida Espacial do Século 21 (parte 1)

20:30 Revista Do Esporte Debate

21:00 Jornal da Cultura

22:00 Roda Viva

23:45 Sr. Brasil

+ Tela Quente hoje vai exibir o filme ‘Homem Formiga e a Vespa’ da Marvel