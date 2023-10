Ruan morre em Terra e Paixão vítima de Agatha

Ruan (Tairone Vale) dirá adeus a Terra e Paixão no capítulo deste sábado, 7. Depois de descobrir o grande segredo de Agatha (Eliane Giardini), o peão decide chantagear a golpista, mas vai se dar mal ao exigir dinheiro para ficar calado. A pilantra será mais esperta e conseguirá se livrar do homem.

O que acontece com Ruan em Terra e Paixão?

O peão Ruan morre ao ser envenenado por Agatha. A vilã não vai permitir que Ruan arruine seus planos de arrancar dinheiro de Antônio (Tony Ramos) e colocará um líquido mortal na bebida do chantagista sem que ele perceba.

Os espectadores devem estar se questionando como Ruan descobriu a verdade sobre Agatha. O peão vai revelar que é irmão de Zulmira, que foi companheira de cela da mãe de Caio (Cauã Reymond) enquanto ela estava na cadeia. A pilantra terá revelado todo o plano para a amiga, que contou tudo para o irmão.

Revelada a história, Ruan exigirá que Agatha pague uma quantia em dinheiro para não contar o que sabe sobre a mulher. A personagem de Eliane Giardini primeiro vai se fazer de desentendida, para depois fingir que está com medo do chantagista e ganhar tempo.

Quando Ruan estiver bêbado, Agatha colocará veneno no drink do peão, que engolirá a bebida sem perceber a alteração. Os dois vão encerrar a conversa e ir embora do bar, mas o funcionário de Antônio começará a se sentir sufocado no meio do caminho e falecerá.

Quem dará andamento nas investigações sobre a morte do peão será Marino (Leandro Lima). O laudo da necropsia do corpo de Ruan apontará indícios de envenenamento, fazendo com que testemunhas sejam chamadas para depor. Kelvin (Diego Martins) é quem dirá ao delegado que viu o funcionário conversando com Agatha.

A pilantra será chamada na delegacia e dará um depoimento mentiroso, alegando que Ruan estava alterado e se insinuou para ela. Apesar da desconfiança, ela ainda não será apontada como a autora do crime.

Em sua página no Instagram, o ator já publicou uma foto se despedindo do personagem. "É hoje o começo do fim daquela noite. O embate entre Ruan e Agatha. A chegada do adeus. E o coração tá como pra esse sábado à noite?", escreveu.

Quando Agatha será desmascarada?

A morte de Ruan será apenas o primeiro crime de Agatha em Nova Primavera. A mãe de Caio continuará enganando Antônio e os filhos, mas nas próximas semanas, ao menos o público vai descobrir quem está ajudando a golpista em suas armações.

Em cenas que devem ir ao ar ainda neste mês, será revelado que Hélio (Rafa Vitti) é o terceiro filho de Agatha e que está ajudando a mãe a se vingar dos La Selva. Possivelmente, a aproximação entre ele e Petra (Debora Ozório) foi calculada para se aproximar da família.

É com o engenheiro que Agatha aparece falando no telefone, além de ser ele a pessoa que a visitou em seu quarto na pousada, mas foi expulso por ela.

Os indícios já foram dados na novela. Anely (Tatá Werneck) achou a aproximação dos dois estranha e questionou o rapaz sobre qual seria a relação dele com a mulher. Hélio também se envolveu na tentativa de sequestro que Agatha fez, e, tempos depois, tira a mãe de Caio para dançar enquanto os dois estão no bar.

Já foi revelado que Agatha de fato teve um filho com Evandro (Rafael Cardoso), conforme apontado nas investigações de Irene (Glória Pires). No entanto, a mentirosa afirmou que o rapaz mora na Europa e que tem raiva dela, pois acredita que ela foi a culpada pela morte do médico.

