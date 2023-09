Alguns capítulos atrás a novela Terra e Paixão matou o mecânico Ernesto (Eucir de Souza) em uma explosão e em breve haverá outra despedida. Quem vai morrer na novela Terra e Paixão? Em cenas que irão ao ar nas próximas semanas, Ruan (Tairone Vale) vai ser vítima de Agatha (Eliane Giardini) e Nice (Alexandra Richter) também acabar em tragédia.

Ruan vai morrer na novela Terra e Paixão

Ruan vai morrer após ameaçar Agatha, no capítulo do dia 7 de outubro, segundo adiantam os resumos da novela Terra e Paixão. Tudo acontecerá porque o trabalhador rural e espião de Antônio (Tony Ramos) vai abordar a ex-esposa do patrão para revelar que é irmão de Zulmira, a colega de cela dela no presídio do Rio de Janeiro.

Como não sabia que Zulmira era de Nova Primavera, Agatha fez várias confissões para a amiga de encarceramento, inclusive o motivo de sua volta ao Mato Grosso do Sul e planos de arrancar o dinheiro do ex-marido, filhos e quem mais puder. Ruan vai aproveitar a situação para tentar enriquecer. Ele pedirá dinheiro para ficar calado.

Agatha concordará com a chantagem, mas só para ganhar tempo, pois já estará se preparando para acabar com a vida do inimigo e proteger seu segredo. A mulher vai aproveitar um momento de distração de Ruan em uma noite de bebedeira e colocará veneno no copo do informante de Antônio. O trabalhador rural logo se sentirá mal e acabará morrendo.

Os resumos não citam a irmã de Ruan por enquanto, então não se sabe se ela aparecerá em Nova Primavera após a morte dele. Porém, é possível que ela resolva acertar as contas com Agatha após o assassinato.

Nice também morre em Terra e Paixão

Antes da partida de Ruan, Nice vai dizer adeus para a novela Terra e Paixão. A falsa evangélica vai ser assassinada no capítulo do dia 28 de setembro, segundo mostram os resumos. Porém, a morte da cúmplice de Irene (Gloria Pires) será um pouco mais misteriosa e ficará uma dúvida no ar: quem a matou?

Nice será encontrada em seu carro já sem vida pela dupla Ramiro e Kelvin. Três suspeitos entrarão para a lista de possíveis criminosos. Gregório (Felipe Rocha), homem que ela contratou para sequestrar e matar Agatha e com quem tentará fugir nos próximos capítulos. O outro é Tadeu (Claudio Gabriel), com quem ela foi para cama em um esquema com Anely (Tatá Werneck), cam-girl que está sendo perseguida pela homem desde que ele descobriu sua identidade. E também Irene, que a chamou para fazer parte do plano contra Agatha.

Antes de morrer, Nice vai fazer uma série de ameaças e por isso será um mistério para o público descobrir quem a matou para calá-la. A dona do bar estará quase sendo pega pela polícia pelo sequestro de Agatha, o que deixará Gregório e Irene alarmados, já que ele poderão cair junto com ela. Além de fazer ameaças para Irene por medo de ir para a cadeia, ela também vai confrontar Tadeu e dirá que vai contar para todos sobre o caso deles se ele não lhe der dinheiro. Com essas atitudes, seu fim estará selado.

Yandara ainda vai morrer em Terra e Paixão?

Filha de Iraê (Suyane Moreira), Yandara (Rafaela Cocal) quase se despediu da novela Terra e Paixão, seu avô Jurecê (Daniel Munduruku) teve uma visão da morte da jovem, mas ela foi salva no último minuto. O pajé viu que ela seria baleada na casa de Antônio e a tirou lá antes que a tragédia acontecesse. Com isso, ao que tudo indica a moça permanecerá viva na história.

Nos próximos capítulos do folhetim das 9, Yandara acabará se separando de Franco (Gil Coelho). O banqueiro vai insistir para que eles não terminem, mas ela não mudará de ideia. Pouco depois, a garota ficará noiva de Rudá (ator ainda não divulgado).

Para quem perdeu os capítulos de Terra e Paixão em que Yandara correu perigo, ela poderia ter morrido em um momento de fúria de Petra (Debora Ozório). A jovem viu Rodolfo (Eduardo Lago), pai de Franco, em sua casa e achou que ele era o homem que abusou dela na infância. Por isso, pegou a arma do pai e disparou. A vítima acabou sendo Hélio, mas o rapaz não morrerá na novela porque a bala acerta seu pé.

Quem já morreu na novela Terra e Paixão?

Além de Ruan e Nice, que em breve morrerão na novela das 21h, muitos outros personagens já bateram as botas em Terra e Paixão. Relembre:

Ernesto: o mecânico é uma das mortes mais recentes da novela Terra e Paixão. Caio chegou até ele quando começou a investigar a morte de Daniel e percebeu que os freios do carro do irmão estavam danificados no dia do acidente. Ernesto ficou calado sobre quem foi o mandante do crime e ficou temporariamente na cadeia. Quando deixou a prisão, ele tentou fugir com a esposa Dalva (Patricia Pinho), mas seu carro explodiu porque quem lhe contratou queria eliminá-lo. A esposa sobreviveu, mas ele não resistiu.

Daniel: uma das despedidas mais marcantes de Terra e Paixão, o personagem de Johnny Massaro morreu por volta do capítulo 50 da história. Ele sofreu um grande acidente de carro, chegou a ser socorrido e fez uma cirurgia, mas não aguentou os ferimentos e faleceu pouco depois de ter um último encontro com a mãe no quarto de hospital. Primeiro, pensava-se que tudo não passou de um acidente, já que ele dirigia imprudente porque havia acabado de descobrir que era filho de Ademir (Charles Fricks) e não Antônio. Porém, depois Caio descobriu que o erro no carro do irmão foi sabotagem.

Isabel: a jornalista Isabel (Yasmin Gomlevsky) apareceu em Nova Primavera para chantagear Antônio e acabou se dando mal. Ela pensou que como tinha uma carta de Aline (Barbara Reis) em mãos sobre o assassinato do marido por ordem de Antônio, poderia conseguir dinheiro com o fazendeiro. No entanto, ela foi morta pelo capanga do pecuarista, Ramiro (Amaury Lorenzo), que ainda largou o corpo da jovem nas terras de Aline para tentar incriminar a viúva.

Breno: irmão de Isabel, Breno (Daniel Chagas) teve o mesmo destino trágico da jornalista porque também cometeu o erro de ir atrás de Antônio para tentar se dar bem. Ele chegou na cidade de Nova Primavera e disse que ficaria calado sobre a morte da irmã se recebesse dinheiro em troca e por isso também foi morto por Ramiro.

Cândida: interpretada por Susana Vieira, Cândida durou pouco na história. Ela morreu quando o folhetim ainda nem tinha completado um mês no ar. Embora Irene tenha tentado matar a ex-prostituta, Cândida faleceu alguns capítulos mais tarde por estar muito doente e com a saúde fragilizada. Ela percebeu que estava perto de partir e por isso começou a arrumar suas coisas, entregou alguns segredos que estavam guardados em uma caixa misteriosa para Caio e teve um último encontro com Antônio.

Samuel: personagem de Ítalo Martins, Samuel não passou do primeiro capítulo de Terra e Paixão. Ele foi assassinado pelos homens de Antônio nas cenas iniciais do folhetim, pois o pecuarista queria tomar as terras do produtor rural. Aline e o filho do casal também deveriam ser assassinados na ocasião, mas Caio chegou ao local a tempo e conseguiu salvar os dois.

