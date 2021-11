Saiba como está Patrizia Reggiani hoje e por onde ela anda

Casa Gucci estreou no cinema. O longa conta a história da família Gucci, que deu início a uma das mais valiosas marcas de moda no mundo. Assim como na vida real, a trama mostra que foi Patrizia Reggiani quem orquestrou o assassinato do próprio ex-marido, Maurizio. 26 anos após o crime, como está Patrizia Reggiani hoje?

Qual a história de Patrizia e Murizio Gucci ?

Em 1995, Patrizia Reggiani ficou amplamente conhecida na mídia, principalmente na Itália, após mandar matar Maurizio Gucci, seu ex-marido, pai de suas filhas e sócio majoritário da Gucci. Na trama que está em cartaz nos cinemas, a socialite é interpretada pela atriz e cantora Lady Gaga.

Assim como é mostrado no filme, Patrizia e Murizio, interpretado por Adam Driver, se conheceram em uma festa da alta sociedade no ano de 1970. Dois anos depois, os pombinhos se casaram, mesmo com a reprovação de Rodolfo, que nunca gostou do relacionamento entre seu filho e Patrizia – ele acreditava que a jovem era uma alpinista social.

Quando Rodolfo faleceu, Maurizio assumiu o comando da empresa, mas começou a ter problemas no relacionamento. Em 1985, ele saiu de casa e deixou Patrizia com as duas filhas do casal, Alessandra e Allegra. O divórcio veio apenas em 1991. Nesta época, ele já estava com outra mulher, Paola Franchi.

Patrizia recebia uma pensão de cerca de U$100 mil por mês, segundo o G1, mas era proibida de frequentar os imóveis luxuosos da família.

Revoltada, ela mandou um assassino de aluguel matar o ex-marido. Em 27 de março de 1995, Maurizio levou quatro tiros do lado de fora de seu escritório.

Foi apenas dois anos depois que Patrizia foi apontada como a mandante do crime, após a polícia encontrar provas que ela pagou dois criminosos matarem o herdeiro. Ela foi julgada em junho de 1998 e condenada a 29 anos de prisão.

Como está Patrizia Reggiani hoje?

Patrizia conseguiu redução de pena para 26 anos após suas filhas alegarem que o tumor cerebral que a mulher teve em 1992 teria afetado sua personalidade. Durante seus anos na cadeia, ela tentou cometer suicídio, mas acabou sendo encontrada a tempo pelos guardas da prisão.

Em 2016, ela deixou o presídio por bom comportamento. Patrizia chegou a negar a liberdade condicional em 2011, pois o requisito seria estar empregada. “Nunca trabalhei na minha vida e certamente não vou começar agora”, disse de acordo com o The Guardian.

Hoje, ela mora em Milão e vive longe dos holofotes. Ela já foi vista algumas vezes andando na rua com sua arara de estimação nos ombros.

Filme House of Gucci

Muitos de vocês já devem ter visto o clipe da próxima House of Gucci de Ridley Scott em que Lady Gaga, como Patrizia Reggiani, confronta seu marido Maurizio Gucci, interpretado por Adam Driver, dizendo “Gucci não é emocionante e todo mundo sabe disso.” Ele responde: “Pelo menos é meu nome, querida.” “Nosso nome, querida”, retruca Reggiani. O casamento deles terminou em divórcio e resultou em assassinato. Reggiani foi considerada culpada pelos tribunais italianos de contratar um assassino para matar seu ex-marido.

Elenco do filme House Of Gucci

Lady Gaga (Patrizia Reggiani)

Adam Driver (Maurizio Gucci)

Jared Leto (Paolo Gucci)

Jeremy Irons (Rodolfo Gucci)

Salma Hayek (Giuseppina “Pina” Auriemma)

Al Pacino (Aldo Gucci)

