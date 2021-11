Saiba qual é o final de Nelito em Pega Pega

Depois de muito tempo encantando por Cíntia (Bruna Spinola), que não o ama da mesma forma e quis permanecer apenas como amiga dele, o fiel escudeiro de Pedrinho ganha um novo amor no desfecho da novela. Saiba qual é o aguardado final de Nelito em Pega Pega.

Qual o final de Nelito na novela Pega Pega?

O personagem de Rodrigo Fagundes, o Nelito, termina a novela ao lado de Raquel (Mayana Lepre), uma dançarina que já se relacionou com Douglas (Guilherme Weber), com quem teve um filho, Gabriel (Antônio Guilherme Cabral). Além disso, o irmão de Antônia (Vanessa Giácomo) ganha um novo cargo no Carioca Palace, ele vira o concierge do hotel e ganha um aumento de salário.

Na reta final de Pega Pega, Raquel ameaça deixar o Brasil para trabalhar em uma companhia de dança em Atenas, Grécia, o que gera uma disputa judicial pela guarda do menino, mas por fim, a moça decide ficar no Brasil por causa de Nelito.

Nos capítulos finais de Pega Pega, Nelito conversa com Douglas para explicar que está envolvido com sua ex. O personagem explica que sente algo por Raquel que nunca sentiu por ninguém, nem mesmo Cíntia. Douglas então aproveita o momento para pedir que o amigo de Pedrinho (Marcos Caruso) convença a mulher a ficar no país com o filho, o que realmente acontece.

No último capítulo de Pega Pega, Nelito e Raquel vão ao casamento de Antônia e Júlio (Thiago Martins) e a moça pega o buquê da noiva, nesta momento o funcionário do Palace pede a mulher em casamento e como já era esperado, ela aceita.

Quando acaba a reprise em 2021?

O folhetim de Claudia Souto vai ser finalizado ainda nesta semana, na sexta-feira, dia 19 de novembro. Se depois disso quiser rever o final de Nelito na novela Pega Pega em que ele pede Raquel em casamento, é só acompanhar a exibição de sábado, dia 20, em que será mostrado novamente o último capítulo da atração.

Na segunda-feira, dia 22 de novembro, a faixa das 7 passará a ser ocupada por uma novela inédita, Quanto Mais Vida Melhor. A produção é a primeira obra de Mauro Wilson e é estrelada por Mateus Solano, Giovanna Antonelli, Vladimir Brichta e Valentina Herszage.

