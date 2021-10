Novelas Viva 2022: Alma Gêmea e O Beijo do Vampiro entram na grade

As novelas do Viva de 2022 já foram definidas. Nos primeiros meses do próximo ano, o canal vai exibir Alma Gêmea e O Beijo do Vampiro, dois grandes sucessos da Globo. As tramas vão entrar no lugar de Paraíso Tropical e Sonho Meu, que estão sendo exibidas atualmente.

Alma Gêmea – Quais são as próximas novelas do Viva em 2022?

Os fãs de Alma Gêmea vão poder rever a história de Rafael (Eduardo Moscóvis) e Serena (Priscila Fantin) a partir de 31 de janeiro, no lugar de Paraíso Tropical.

A novela de Walcyr Carrasco fala sobre reencarnação. A trama conta a história de Rafael, um homem que perde seu grande amor Luna (Liliana Castro), após ela ser assassinada em um assalto armado por Cristina (Flávia Alessandra), a grande vilã da história que faz de tudo para conquistar o amor do rapaz.

Porém, o espírito de Luna reencarna na índia Serena, que tem um sinal de nascença no mesmo lugar onde a falecida esposa de Rafael levou o tiro que a matou. A personagem vai trabalhar como empregada na casa do rapaz e os dois se apaixonam.

O Beijo do Vampiro

Em 28 de fevereiro, Sonho Meu será substituída por O Beijo de Vampiro. Na novela, Cecília (Flávia Alessandra) é uma princesa do século XII que prefere dar fim à própria vida a se entregar ao duque e vampiro Bóris (Tarcísio Meira). Quando ela está prestes a se casar como conde Rogério (Thiago Lacerda), Bóris mata o noivo e toda a família da princesa.

Cecília se suicida, mas Bóris volta a reencontrar e perseguir a amada na década de 2000, em outra encarnação, quando ela vive sob a identidade de Lívia, casada com Beto, também personagem de Thiago Lacerda.

