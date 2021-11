Saiba que dia o comendador vai morrer na novela Império

No capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira (3), José Alfredo vai descobrir de uma vez por todas quem é o seu grande inimigo, Fabrício Melgaço. Nos capítulos seguintes, o destino do personagem de Alexandre Nero não será nada feliz, ele levará um tiro e não sobreviverá ao ferimento. Veja quando o comendador vai morrer em Império!

Quando o comendador vai morrer na novela Império?

José Alfredo morre no último capítulo da novela de Aguinaldo Silva, sendo assim, você assistirá as cenas finais do personagem na sexta-feira, 5 de novembro de 2021, dia em que vai ao ar o desfecho do folhetim. O episódio está marcado para começar às 21h30, de acordo com a programação oficial da TV Globo.

Depois do assassinato, Maria Marta (Lilia Cabral) viaja com Maria Clara (Andreia Horta), Cristina (Leandra Leal) e Maria Isis (Marina Rui Barbosa) até o Monte Roraima e espalha as cinzas do comendador pelo local.

A presidência da Império passa para as mãos de João Lucas (Daniel Rocha), Josué (Roberto Birindelli) começa a trabalhar para o rapaz e a família precisa se adaptar com a falta do patriarca.

Depois que o comendador morrer em Império, você terá mais uma chance de avistar o personagem. Na cena final da novela, alguns anos depois do assassinato, os Medeiros vão se reunir para uma foto e José Alfredo aparecerá como uma fantasma na janela da mansão, observando a família de longe.

Quem mata o comendador?

O comendador vai morrer pelas mãos de Fabrício Melgaço, ou melhor, José Pedro (Caio Blat), seu próprio filho. O presidente da Império descobre a verdadeira identidade do vilão nos capítulos finais quando Lorraine (Dani Barros) ouve uma conversa escondida entre Pedro e Silviano (Othon Bastos).

Depois de ser informado pela esposa de Ismael (Jonas Torres), o personagem de Nero obriga Amanda (Adriana Birolli) a abrir o cofre de José Pedro e lá encontra o diamante rosa, o que comprova tudo o que Lorraine contou. Ele e o filho acabam em uma briga, mas o rapaz consegue fugir por causa de Maria Marta.

Já no último capítulo, momento em que o comendador vai morrer na novela das 9, José Alfredo e Josué invadem um galpão abandonado em que José Pedro mantém Cristina (Leandra Leal) como refém. A garota é resgatada, mas José Alfredo leva um tiro nas costas quando tenta deixar do local e não sobrevive. José Pedro acaba a novela na cadeia.

