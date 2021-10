Enrico morre na novela Império? O que acontece com o filho de Cláudio

O personagem vivido por Joaquim Lopes tem atitudes de um verdadeiro mau caráter no folhetim de Aguinaldo Silva. Porém, ao longo da trama o rapaz passa por um processo de redenção, o que pode mudar os rumos da novela. Será que as mudanças foram suficientes ou Enrico morre na novela Império como vilão?

Enrico morre na novela Império?

Enrico passará por mudanças em Império e por isso vai conquistar um final feliz. O rapaz se arrepende de todas as atitudes ruins e carregadas de preconceito que teve por um bom tempo e se desculpa com as pessoas a quem fez mal. Depois disso, ele se muda para a Itália, na Europa.

Mas Enrico não desaparece assim da novela Império, nos momentos finais da atração, o filho de Cláudio e Beatriz (Suzy Rego) retorna ao Brasil com uma surpresa: uma esposa. Durante os meses fora, o rapaz se apaixonou e já trocou alianças com a bela Laureta.

Em suas cenas finais na novela Império, Enrico cumprimenta todos os familiares, incluindo o namorado do pai, Leonardo (Klebber Toledo), e apresenta a esposa, que apesar de ter sido criada na Itália, é brasileira.

Pai e filho se reconciliam

Antes do final da novela Império, Enrico se acerta com o pai, que quase morre, por isso ele se dá bem com Cláudio e Leonardo nos últimos momentos do folhetim. Tudo acontece depois que o cerimonialista sofre um ataque para salvar a vida do filho.

Cláudio entra na frente de Enrico quando o rapaz está prestes a ser atingido por Felipe e acaba com um espeto na barriga. O personagem de Mayer fica entre a vida e a morte e precisa da doação de sangue do filho para sobreviver. Depois de muita negação, o rapaz decide ajudar o pai, Enrico então se desculpa com Cláudio e os dois fazem as pazes.

Quem morre na novela Império?

Enrico não morre na novela Império, mas vários outros personagens sim. Alguns se vão se forma trágica e evitável, outros são traídos e há quem se despeça da trama em um embate de vida ou morte.

Jairo: o personagem de Júlio Machado é morto com um tiro depois que tenta violentar Cora.

Jurema: mãe de Jairo, a mulher e o marido desconfiam que Cora tem envolvimento na morte do filho, depois de chantageá-la, o marido da personagem de Elizângela ataca Cora, durante a confusão Jurema cai da escada e morre.

Reginaldo: aproveitando a confusão durante a morte de Jurema, Cora saca uma arma e atira no personagem de Flávio Galvão.

Carmen: ao ser passada para trás por um de seus comparsas, a vilã vivida por Ana Carolina Dias decide colocar fogo na galeria de arte, porém, ela não sabia que estava trancada no local e morre no incêndio.

Cora: a megera recebe um tiro que era direcionado ao comendador. A tia de Cristina sobe no carro alegórico de José Alfredo durante o desfile da escola de samba de Santa Tereza e é atingida por Maurílio.

Maurílio: o capanga de Fabrício Melgaço se descuida e leva um tiro de José Alfredo durante um confronto no final da novela Império e morre.

Silviano: o ex-mordomo da mansão vivido por Othon Bastos tenta tirar a vida de José Alfredo, mas é atingido por Josué e não resiste ao tiro.

José Alfredo: o homem de preto é traído pelo próprio filho, que se revela como Fabrício Melgaço, e leva um tiro pelas costas no último capítulo do folhetim de Aguinaldo Silva.

