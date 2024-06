Saiba quem saiu da Dança dos Famosos hoje no Domingão (16/06)

Mais uma semana de competição no Dança dos Famosos 2024 e um dos participantes deixou a disputa do Domingão com Huck neste domingo, 16 de junho. Veja quem ficou e quem deixou a briga pelo título de campeão do quadro.

Eliminados da Dança dos Famosos 2024

Neste domingo, 16, o ator Juliano Floss foi eliminado após se apresentar ao som do ritmo salsa. As notas foram dos coreógrafos Ana Botafogo, Carlinho de Jesus e Zebrinha. Os jurados artísticos são Nathalia Dill e Juan Paiva.

A disputa contou com Lucy Alves e Fernando Perrotti, Tati Machado e Diego Maia, Amaury Lorenzo e Camila Lobo, Barbara Reis e Vinicius Mello, Samuel de Assis e Lari Parison e Juliano Floss e Dani Duram. E como o quadro é gravado e não ao vivo, o nome do eliminado passou a circular nos corredores.

O Domingão começa na faixa das 16h, horário de Brasília, quando não tem futebol. O Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?