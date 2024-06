Saiba quem saiu da dança dos famosos hoje no Domingão (23/06)

A competição continua no Dança dos Famosos 2024 após a polêmica eliminação de Juliano Floss, e mais um participante deixa a disputa do Domingão com Huck neste domingo, 23 de junho. Veja quem ficou e quem deixou a briga pelo título de campeão do quadro.

Eliminados da Dança dos Famosos 2024

Neste domingo, 23, Samuel de Assis foi eliminado após se apresentar ao som do ritmo flamenco. As notas foram dos coreógrafos Ana Botafogo, Carlinho de Jesus e Zebrinha. Os jurados artísticos foram a cantora Gloria Groove e a atriz Lilia Cabral.

A disputa contou com Tati Machado, Barbara Reis, Lucy Alves e Amaury Lorenzo. Como o quadro é gravado e não ao vivo, o nome do eliminado passou a circular nos corredores.

O Domingão começa na faixa das 16h, horário de Brasília, quando não tem futebol. O Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?