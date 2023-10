Sampaio da novela Mulheres de Areia: qual o final do personagem?

Personagem de Adriano Reys se acerta com Juju no final da história e consegue divórcio.

Oswaldo Sampaio (Adriano Reys) se apaixona por Arlete (Thaís de Campos) na novela Mulheres de Areia, que tem seu coração disputado também por Cesar (Henri Pagnoncelli). Para piorar, ele quer se separar de Juju (Nicette Bruno), mas a mulher dificulta o divórcio. Veja qual é o final de Sampaio no folhetim!

O que acontece no final de Sampaio em Mulheres de Areia?

Sampaio vive altos e baixos no relacionamento com sua esposa Juju em Mulheres de Areia, de quem deseja se separar. Primeiro, a dondoca concorda com a separação e ele até pede Arlete em casamento. No entanto, depois a mulher volta atrás, dificultando que ele siga em frente com seu novo romance. Porém, Juju finalmente muda de ideia nos capítulos finais da novela, deixando Sampaio livre.

Sampaio só consegue seu sonhado divórcio depois que Juju conhece um fazendeiro rico que a mima muito. Por conta disso, ela resolve enfim se separar e avisa o marido sobre sua mudança de decisão. "Vou aceitar o divórcio amigável. Eu pensei bem, afinal de contas a gente nunca brigou, você tem sido muito correto comigo e eu conheci uma pessoa que me aceita como eu sou", informa a personagem de Nicette Bruno.

Sampaio não fica com ciúmes da ex e lhe deseja muita felicidade. "Você e a Arlete se dão tão bem (...) Você também vai ser muito feliz", finaliza Juju, que abraço o ex-marido e afirma que eles foram felizes e permanecerão amigos para sempre.

Arlete, que ao longo da história também se envolve com Cesar, joga o advogado de Virgílio (Raul Cortez) para escanteio depois que descobre segredos do passado dele, e por isso seu coração é apenas de Sampaio no desfecho da trama de Ivani Ribeiro.

Além de ter seu divórcio com Juju de forma amigável e conseguir enfim seguir com seu relacionamento com Arlete, Sampaio tem uma outra grande notícia na reta final de Mulheres de Areia. Ele volta a ser presidente da empresa que tem com Virgílio, depois que o pai de Marcos é exposto por roubar dinheiro da corretora, o que deixa os acionistas indignados. Sampaio convida Marcos para trabalhar com ele na corretora e oferece um cargo de confiança para o filho do ex-sócio, que aceita a posição.

Relacionado - Nicette Bruno, Adriano Reys e atores de Mulheres de Areia que já morreram e deixaram saudade

Quem fica com quem no final de Mulheres de Areia

Além do divórcio de Sampaio e Juju, que arranjam novos pares, muitos outros casais se formam no final da novela Mulheres de Areia. Confira quem fica com quem:

Marcos e Ruth: o casal termina junto e finalmente fica em paz porque Raquel morre em um acidente de carro e não atormenta mais a dupla.

Malu e Alaor: depois de altos e baixos, o casal finalmente termina a novela feliz e com Malu a espera do primeiro filho do casal.

Clarita e Alemão: depois de se separar de Virgílio, Clarita ganha seu final feliz ao lado de Alemão.

Juju: fica com fazendeiro que conhece no final da novela Mulheres de areia.

Sampaio e Arlete: casal fica junto depois de divórcio do empresário e planeja casamento.

Tônia e Vítor: depois do sumiço de Joel, Tônia fica com Vítor.

Glorinha e Tito: após a prisão do padrasto malvado de Glorinha, a moça tem seu final feliz ao lado do amado.

Alzira: a empregada termina a novela sozinha. Apaixonada por Tonho da Lua, ela se despede do rapaz no final da trama quando ele vai embora com o circo.

Raquel, seu amante Wanderlei, e Virgílio morrem na novela Mulheres de Areia, então nenhum deles termina em um romance no final da história.

Leia também - O que acontece no final da novela Mulheres de Areia?