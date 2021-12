Santiago assume romance com Érica na novela Um Lugar ao Sol

Bárbara vai ficar furiosa com o romance do pai

Santiago (José de Abreu) está cada vez mais envolvido com Érica (Fernanda de Freitas) na novela Um Lugar ao Sol. Nos próximos capítulos, o dono da rede de supermercados Redentor vai assumir o romance com a personal trainer, o que vai deixar Bárbara (Alinne Moraes) furiosa.

Quem é Érica na novela Um Lugar ao Sol?

Érica é a educadora física que tem ajudado Santiago a se exercitar. A moça tem um filho, Luan (Miguel Schmidt), um garoto muito inteligente que conquista o coração do patriarca ao jogar xadrez com ele. Impressionado com a esperteza da criança, o ricaço oferece uma bolsa de estudos em um dos melhores colégios do Rio de Janeiro para o garoto.

Ao longo das aulas, Érica e Santiago foram se envolvendo cada vez mais. Quem não gosta da aproximação dos dois é Bárbara, que fica enciumada ao ver seu pai tão próximo de Luan, principalmente depois que ela descobriu que não pode mais ter filhos.

Em cenas previstas para irem ao ar na terça-feira (21), Érica e Santiago vão dar o primeiro beijo. Depois da aula, o casal vai se divertir juntos na piscina. Bárbara chega e fica furiosa ao ver a cena.

Em um primeiro momento, Santiago não assumirá para a filha que está namorando a personal, pois sabe que ela ficará revoltada ao saber da notícia. Porém, logo depois, o avô de Cecília (Fernanda Marques) contará sobre o seu romance para todos.

Santiago resolve fazer um jantar para toda a família e Bárbara vai aproveitar para provocar, mais uma vez, a nova namorada de seu pai. Quem também irá comparecer ao evento será Stephany (Renata Gaspar), após descobrir que seu marido Roney (Danilo Granghéia) tem um caso com outra mulher.

O jantar terminará em uma grande confusão com Roney invadindo a mansão dos Assunção atrás de Stephany. Ele acabará ferindo a esposa ao confrontar Christian/Renato (Cauã Reymond). Santiago terá que levar Érica e a cunhada para o hospital.

