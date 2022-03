Final de Lara um lugar ao Sol: ela termina com Ravi ou Christian?

O final de Lara em Um lugar ao Sol ganhou três possibilidades de Lícia Manzo quando a autora escrevia a novela. Alguns desfechos foram gravados para marcar o término da história da personagem interpretada por Andrea Horta, mas só um irá ao ar.

Lara fica com quem no final de Um Lugar ao Sol

Dos três possíveis finais de Lara em Um Lugar ao Sol, o mais provável de ser exibido é o que a moça ficará sozinha, mas fará as pazes com Christian, segundo apuração do Purepeople. Nesta reta final da novela, Lara engatará um romance com Ravi (Juan Paiva), mas o namoro não irá longe.

Ainda segundo as informações, é esperado que o final de Lara em Um Lugar mostre um reencontro da neta de Noca (Marieta Severo) com Christian anos depois de terminar com o rapaz e descobrir a verdade sobre sua identidade. Nesta etapa, o personagem de Cauã Reymond já terá cumprido sua pena por falsidade ideológica e terá saído da cadeia. Os dois estarão em uma praia e conversarão sobre o passado, apesar da separação, a moça perdoará o farsante e os dois farão as pazes.

A TV Globo não revela o resumo dos últimos três capítulos da novela, até onde foi liberado pela emissora, o capítulo do dia 22 de março (terça-feira), mostra que Lara e Ravi estarão juntos na novela. Na descrição, o casal combina de contar para Thaiane sobre o namoro e Christian descobre que os dois passaram a trabalhar lado a lado.

Depois disso, não há nada confirmado pela emissora sobre o que irá acontecer no final de Lara em Um Lugar ao Sol. Porém, segundo Patrícia Kogut do O Globo, o romance entre Lara e Ravi não irá vingar.

Quais os outros possíveis finais de Lara

De acordo com o Purepeople, os outros dois finais definidos pela autora para a personagem de Lara em Um Lugar ao Sol mostram ela com um namorado no final, em um ela fica com Christian e no outro termina ao lado de Ravi.

No final em que Lara fica com Christian, a moça perdoa o companheiro e escolhe reatar a relação com ele. Já no terceiro desfecho, Lara escolhe continuar com Ravi e passa a criar Francisco com o amado.

Qual será o final de Christian?

Segundo Patrícia Kogut no O Globo, Christian vai ser desmascarado no final da novela e será julgado pelos crimes de falsidade ideológica, violação sexual mediante fraude e estelionato. O rapaz será condenado e ficará anos na cadeia, depois de cumprir a pena, ele deixará a prisão e recomeçará a vida.

Sobre o final amoroso de Christian, sabe-se que ele vai se separar de vez de Bárbara (Alinne Moraes), que inclusive achará outro homem, mas a relação com Lara no final de Um Lugar ao Sol ainda é uma incógnita.

Que dia acaba Um Lugar ao Sol?

Um Lugar ao Sol irá terminar no dia 25 de março, sexta-feira, dia em que está marcado a exibição do último capítulo inédito da novela. Caso perca a transmissão da sexta, ainda existirá a chance de ver o final de Lara em Um Lugar e os demais personagens no sábado, dia 26 de março, quando será reprisado o último capítulo.

Estreia da novela Pantanal

A faixa das 21h será ocupada pela novela Pantanal. A produção é remake do folhetim de Benedito Ruy Barbosa de 1990, que foi ao ar na TV Manchete. A adaptação do texto e mudanças na trama foram realizadas por Bruno Luperi, neto do autor da versão original. O folhetim será estrelado por Alanis Guillen, Renato Goés, Marcos Palmeira, Juliana Paes, Jesuíta Barbosa, Murilo Benicio, José Loreto, Dira Paes e mais rostos conhecidos das telinhas.

