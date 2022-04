São Clemente é a escola de samba rebaixada do Rio de Janeiro no Carnaval 2022 - Foto: Reprodução/Carnavalesco

São Clemente é a escola de samba rebaixada do Rio de Janeiro no Carnaval 2022. A agremiação recebeu a menor nota do Grupo Especial e desfila pela Série Ouro no próximo ano. A escola homenageou o humorista Paulo Gustavo, vítima de covid-19 no ano ano passado, mas cometeu muitos erros técnicos na avenida que prejudicaram seu desempenho.

Qual foi a escola de samba rebaixada no Rio de Janeiro?

A escola de samba rebaixada do Rio de Janeiro foi a São Clemente. A agremiação somou 263,7, a menor nota do Grupo Especial, e passa a fazer parte da Série Ouro a partir do próximo ano.

O samba-enredo da São Clemente foi uma homenagem a Paulo Gustavo, que faleceu em maio do ano passado vítima de covid-19. O desfile contou com a presença de Thales Bretas, viúvo do humorista, Déa Lúcia, mãe do famoso, além da irmã, pai, e amigos como Fábio Porchat, Marcelo Adnet e Marcos Veras.

A agremiação passou por todas as fases da vida do humorista, desde a infância e a adolescência em Niterói, a formação do astro no Centro de Artes de Laranjeiras, até a o sucesso do ator com a trilogia de filmes Minha Mãe É Uma Peça.

O desfile foi marcado por muita emoção e lágrimas, mas falhas técnicas chamaram a atenção do público e dos jurados. Logo na comissão de frente, as luzes do carro alegórico apresentaram problemas e não acenderam.

Ao menos três carros foram danificados ao passarem pelo Viaduto 31 de Março, por terem estruturas muito altas. Além disso, houve atrasos que atrapalharam a nota de evolução da escola, que precisou correr nos minutos finais para não estourar o tempo do desfile.

As constantes falhas geraram lamentações nas redes sociais por parte do público que, ao mesmo tempo, se emocionou com a homenagem à eterna Dona Hermínia. “{Tentando defender a São Clemente} O Paulo Gustavo adorava uma bagunça”, escreveu um internauta. “São Clemente tinha tudo pra ser a grande protagonista e ganhadora do carnaval com homenagem a Paulo Gustavo , todos estavam ansiosos! Mas por causa do carro que quebrou atrasou a escola e prejudicou o enredo. QUE ÓDIO!”, postou outra espectadora.

Ranking das escolas de samba do RJ

A grande campeã do Carnaval 2022 do Rio de Janeiro foi a Grande Rio. A escola conquistou o título inédito com nota 269,9 – o enredo foi ‘Fala, Majeté! Sete chaves de Exu’, exaltando Exu, divindade presente em religiões de matriz africana.

A Beija-Flor foi a vice-campeã, com nota 269,6. O ranking segue com a Viradouro em terceiro (269,5), Vila Isabel (269,3), Portela (269,2) e Salgueiro (268,3). As seis primeiras colocadas participam do desfile das campeãs, no sábado, 30.

Acadêmicos do Grande Rio – 269,9

Beija-Flor de Nilópolis – 269,6

Unidos do Viradouro – 269,5

Unidos de Vila Isabel – 269,3

Portela – 269,2

Acadêmicos do Salgueiro – 268,3

Estação Primeira de Mangueira – 268,2

Mocidade Independente de Padre Miguel – 268,2

Unidos da Tijuca – 267,9

Imperatriz Leopoldinense – 266,9

Paraíso do Tuiuti – 266,4

São Clemente – 263,7

+ Carnaval 2022 RJ: onde assistir a apuração dos votos ao vivo