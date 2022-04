SBT vai transmitir o jogo do Flamengo hoje na Libertadores? (05/04)

Sporting Cristal e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, 5 de abril de 2022, em partida da primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Porém, os torcedores querem saber se o SBT vai transmitir o jogo do Flamengo hoje.

SBT vai transmitir o jogo do Flamengo hoje na Libertadores?

O jogo do Sporting Cristal e Flamengo hoje vai passar ao vivo no canal SBT, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

A emissora da TV aberta vai transmitir de graça o embate da Libertadores para todo o Brasil, com exceção do estado de São Paulo e das cidades Curitiba, Maringá, Londrina e Ponta Grossa. A narração vai ser de Silva Junior, com comentários de Mauro Cezar Pereira e Edmilson.

Esta é a primeira rodada da fase de grupos na Copa Libertadores da América 2022. Integrando o grupo H, o Flamengo tem pela frente o Sporting Cristal, Talleres, da Argentina, e Universidad Católica, do Chile. Serão seis rodadas com três jogos em casa e outros três fora.

O encontro acontece no Estádio Nacional do Peru, em Lima, com a bola rolando às 21h30. Também é possível acompanhar o jogo do Flamengo hoje através da ESPN, em operadoras da TV paga, o serviço de streaming Star + e o próprio site do SBT (www.sbt.com.br) de graça.

Sporting Cristal x Flamengo

Horário: 21h30

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima

Onde assistir: SBT (Rio de Janeiro), ESPN, Star + e SBT.COM.BR

Jogo do Flamengo vai ser adiado?

O jogo do Flamengo pode, sim, ser adiado pela Conmebol. Esta é a principal dúvida dos torcedores do Rubro-Negro neste momento.

Na manhã desta terça-feira, o presidente do Peru, Pedro Castillo, decretou estado de emergência no país e impôs o toque de recolher para a população. A medida tem como principal objetivo conter os protestos contra o aumento no preço de combustíveis e fertilizantes no país.

Até o momento, o Flamengo não se pronunciou sobre o assunto. Através das redes sociais, o clube apenas confirmou a realização do confronto diante o Sporting Cristal na abertura da fase de grupos da Libertadores. Além disso, os jogadores e a própria comissão está em Lima, no Peru.

De acordo com o colunista Marcondes Brito, do portal Metrópoles, o ministro da Justiça do Peru, Félix Chero, pediu o cancelamento da partida nesta terça-feira por conta dos protestos no país em entrevista.

A Conmebol também não se pronunciou sobre o assunto.

Programação do SBT hoje

Saiba qual vai ser a programação do SBT hoje, terça-feira em 5 de abril de 2022. O jogo da Libertadores vai passar somente para o estado do Rio de Janeiro e, por isso, a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Notícias Impressionantes

13:20 Henry Danger

14:15 Casos de Família

14:45 Fofocalizando

15:45 Champions League

17:45 Amanhã É Para Sempre

18:45 Se Nos Deixam

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Libertadores

23:15 Programa do Ratinho

01:00 The Noite com Danilo Gentili

02:00 Operação Mesquita

