Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje na Libertadores e horário 05/04

Nesta terça-feira, Sporting Cristal e Flamengo disputam a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na primeira rodada da Libertadores, no Estádio Nacional do Peru, em Lima. A seguir, saiba quais são as informações da transmissão de onde vai passar o jogo do Flamengo hoje.

Estão no grupo H os times de Talleres, Flamengo, Sporting Cristal e Universidad Católica.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Sporting Cristal e Flamengo hoje na Libertadores vai passar ao vivo nos canais SBT e ESPN, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

A emissora do SBT transmite para o estado do Rio de Janeiro, através da TV aberta no canal titular e afiliadas. O site oficial do SBT também retransmite a partida (www.sbt.com.br) de graça, assim como o aplicativo.

Já o canal da ESPN só está disponível em operadoras de TV por assinatura, assim como o serviço de streaming Star + que pode ser encontrado no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS pelos valores de R$32,90 até R$45,90.

Data, horário e local do jogo da Libertadores hoje

Sporting Cristal x Flamengo vai começar às 21h30, no horário de Brasília, terça-feira em 5 de abril de 2022, pela primeira rodada da fase de grupos na Libertadores do grupo H.

O Estádio Nacional do Peru, em Lima, vai receber o jogo da fase de grupos na noite de hoje. Com capacidade para 50.000, o espaço promete estar cheio com a torcida anfitriã e também visitante, com os flamenguistas prontos para apoiar a estreia do Rubro-Negro.

No Brasil, a transmissão vai ser as nove e meia da noite, enquanto no Peru está marcado para será as oito e meia da noite, já que Brasília está 2 horas à frente de Peru.

Data: 5 de abril de 2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima – Peru

Provável escalação de Sporting Cristal x Flamengo

Escalação do Sporting Cristal: Renato Solis, Johan Arturo, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Loyola, Castillo Molina, Gonzáles, Calcaterra, Ávilla, Liza e Sosa

Escalação do Flamengo: Hugo Souza, Filipe Luis, David Luiz, Fabrício, Matheuzinho, Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol

Estreando na Copa Libertadores, o Sporting Cristal vem em busca do seu primeiro título em toda a história. Garantido por vaga na classificação do Campeonato Peruano, o Sporting promete escalar os seus melhores jogadores para dar trabalho ao seu adversário que é favorito, mesmo com o time da casa contando com o apoio da torcida, precisa estar atento.

Do outro lado, os visitantes precisam da vitória nesta terça-feira pela Libertadores como nunca, já que o começo de ano do Flamengo não tem sido fácil. Sob o comando de Paulo Sousa, a equipe foi vice na Supercopa, Taça Guanabara e Campeonato Carioca, derrotado pelo Fluminense no fim de semana. Agora, tem a oportunidade de se recuperar no jogo de estreia da Libertadores hoje.

Sporting Cristal x Flamengo último jogo

Não existem históricos de confrontos entre Sporting Cristal e Flamengo na história do futebol sul-americano, ou seja, esta será o primeiro encontro entre os dois times pelos gramados da Libertadores.

O elenco do Sporting vem de vitória em cima do Univ. San Martin no Campeonato Peruano, enquanto o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense na final do Campeonato Carioca.

Assista no vídeo a seguir os momentos do último jogo do Flamengo.

