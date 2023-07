Segredo: Luana e Ademir tem um caso em Terra e Paixão?

Gerente do bar tem um namorado secreto

Um dos segredos de Admir e em Terra e Paixão é que o produtor rural mantém um caso secreto com alguém que trabalha no bar. O público especula que Luana e o irmão de Antonio tenham um caso, mas o mistério deve ser revelado mais adiante no folhetim. Vem ver o que sabemos até agora.

Luana e Ademir estão juntos na novela Terra e Paixão?

Luana e Ademir podem ter um caso na novela Terra e Paixão, e quem deve contar o segredo é Kelvin (Diego Martins), que contará para Caio (Cauã Reymond) que o tio está envolvida com a prostituta. A informação foi apurada pelo colunista André Romano, do Observatório da TV.

Bastante reservado sobre o seu passado, Ademir dirá para o sobrinho que não pensa em reatar o casamento com sua ex-mulher quando for questionado pelo primogênito. "Aqui na cidade moro sozinho, mas saio na rua, vejo gente… E pra falar a verdade, antes só que mal acompanhado. Eu não dava conta da minha mulher. Era uma peste. (…) Às vezes acho que nem eu sei. Ou sei. Importa que ela está lá na capital, com nossos filhos…”, dirá, mas sem revelar que tem uma namorada.

Terra e Paixão já deixou alguns vestígios de que Ademir está comprometido. O produtor rural foi questionado algumas vezes sobre o porquê de frequentar tanto o bar, mas desconversou. O personagem de Charles Fricks também pediu para que Luana fosse ao banco pagar a dívida de Aline (Barbara Reis) com o dinheiro dele.

No entanto, a atriz Valéria Barcellos falou ao podcast Papo de Novela, em julho deste ano, que o namorado secreto de Luana não é o produtor rural. "Quando comecei a novela, fui fazer o encontro com o Walcyr e com todo mundo, e eu sabia quem era. Mas mudou. E aí surgiu a possibilidade do Ademir, mas sinto decepcionar a internet, não é o Ademir. Não vai ser ele", disse. A artista também afirmou que o affair de Luana será um personagem que fará muito bem a ela.

Outra teoria é que Kelvin (Diego Martins) seja o namorado de Ademir. A sinopse sobre a história do garçom inclui que ele mantém um romance secreto com um homem poderoso da região. No entanto, o público está acompanhando a amizade colorida entre o rapaz e Ramiro (Amaury Lorenzo).

Veja: Ator que faz Ademir em Terra e Paixão é casado?

Irmão de Antônio tem dois filhos

Ademir descobrirá que é pai de ao menos dois personagens de Terra e Paixão nos próximos capítulos. Em cenas que serão exibidas a partir desta quarta-feira, 5, Caio abrirá a caixa de Cândida (Susana Vieira) e descobrirá uma foto de Irene (Glória Pires) com roupas sensuais, indicando que ela trabalhava como prostituta no passado.

O primogênito também contará para toda a família La Selva que Irene teve um caso com Ademir e que o irmão de Antônio é o verdadeiro pai de Daniel (Johnny Massaro). A revelação fará com que o rapaz fique completamente transtornado e saia dirigindo em alta velocidade, o que causará um acidente fatal de carro.

Mais adiante no folhetim, Ademir também vai descobrir que é o pai de Rosa (Maria Carolina Basilio), filha de Flor (Letícia Laranja), de acordo com Zean Bravo, do jornal Extra.

A moça contará a verdade para o produtor, que aceitará fazer um teste de DNA para reconhecer a paternidade. Após o resultado dar positivo, Ademir dirá que quer ficar com a guarda de Rosa, o que desagradará Flor. A funcionária do bar de Berenice (Thati Lopes) dirá que não vai aceitar ficar longe da filha.

Veja: Que dia Daniel morre na novela Terra e Paixão?