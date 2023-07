Que dia Daniel morre na novela Terra e Paixão?

Daniel morre na novela Terra e Paixão nos próximos capítulos. O personagem de Johnny Massaro sofrerá um acidente de carro após uma grande discussão com Caio (Cauã Reymond). O acontecimento será um dos pontos de virada da trama, que começará a revelar os segredos da família La Selva.

O que acontece com Daniel em Terra e Paixão?

As cenas que vão anteceder a morte de Daniel em Terra e Paixão começam a ser exibidas a partir de terça-feira, 4. Isso porque Ademir (Charles Fricks) verá o advogado beijando Aline (Barbara Reis) e contará para Caio que os dois estão juntos. O primogênito também saberá através de Angelina (Inez Viana) que o irmão e a viúva estão apaixonados.

Caio, que já estava revoltado por Daniel ficar com a sucessão, ficará ainda mais magoado com o irmão. Até porque ele decidirá se casar com Graça (Agatha Moreira) após Antônio (Tony Ramos) dizer que só lhe tornará seu herdeiro oficial depois que estiver casado.

Enquanto isso, Irene (Glória Pires) também revelará para Daniel que teve um caso com Ademir no passado, deixando o filho chocado. "Ah, eu... Eu tive um romance com seu tio Ademir. Mas foi fogo de palha. Felizmente, logo depois eu conheci seu pai, estamos juntos até hoje, não é? Tivemos vocês... acho que meu destino era mesmo pertencer à família La Selva", conta.

Daniel ainda vai passar por mais uma situação chocante depois de descobrir o passado da mãe. Caio decidirá abrir a caixa deixada por Cândida (Susana Vieira) e mostrará uma foto de Irene (Glória Pires) vestida com uma roupa sensual, revelando para toda a família que a madame era prostituta antes de se casar com Antônio.

O primogênito também acusará o caçula de traidor na frente de toda a família e dirá a todos que Daniel mantém um caso com Aline. Além disso, Caio dirá que o irmão não é filho de Antônio e sim de Ademir, portanto não teria direito à sucessão.

A morte de Daniel acontece na quarta-feira, 6. Transtornado com as acusações, o advogado sai de carro pela estrada e sofre um acidente que causa sua morte.

Irene acusa Caio de assassinato e jura vingança

A tensão entre a família La Selva ficará ainda pior após a morte de Daniel. O clã irá todo para o hospital, incluindo Aline. A viúva, no entanto, será expulsa do local por Antônio.

Antes de morrer, Daniel dirá a Irene que a ama. Revoltada com a morte do filho, a matriarca vai acusar Caio de assassinato e promete se vingar do primogênito.

Grávida de Marino (Leandro Lima), Graça vai procurar o delegado e exigirá que ele assuma o filho que ela está esperando. No entanto, Gladys (Leona Cavalli) sugere que eles usem a gravidez para conseguir dinheiro da família de Antônio.

A loira também vai partir para cima de Caio para tentar colocar as mãos no dinheiro da família. - isso porque Antônio sugere dar a sucessão para o primogênito. Irene vai falar para Graça que ela deve se casar com o personagem de Cauã Reymond e a patricinha aceita a proposta.

No capítulo de sexta-feira, 7, Graça dirá a Caio que quer se casar com ele, o que o surpreenderá. O rapaz será alertado por Ademir sobre o interesse da família da loira no dinheiro do sobrinho. Decidida a dar o golpe na família, a personagem de Agatha Moreira dirá que sonhou com Daniel pedindo para ela se casar com o irmão.

O caçula também vai ficar intrigado quando receber uma mensagem enviada do celular de seu falecido irmão pedindo para ele cuidar de seu filho.

