Ator que faz Ademir em Terra e Paixão é casado?

Charles Fricks, 51 anos, é o ator que faz Ademir em Terra e Paixão. O capixaba está fazendo sucesso ao interpretar o irmão de Antônio (Tony Ramos) na novela das nove e gera curiosidade sobre sua vida pessoal. Reservado, o artista deixa sua vida amorosa longe dos holofotes, mas já revelou que está comprometido.

Charles Fricks namora com quem?

O ator que faz Ademir em Terra e Paixão está namorando, mas não revelou a identidade da pessoa amada. Bissexual, Charles Fricks falou sobre o relacionamento à revista Quem em junho deste ano. "Estou namorando. Já namorei mulheres e homens", disse, sem dar detalhes.

O artista usa suas redes sociais somente para trabalho e ainda não publicou nenhuma foto com o (a) namorado (a). Apesar de ser mais reservado, o ator revelou que recebe dezenas de cantadas e elogios do público da novela. "Às vezes recebo cantadas e nudes, acho engraçado. Mas não fico alimentando isso. Sei que as pessoas criam imagens sobre os outros. Nem sempre abro as fotos que me mandam", afirmou.

Aos 51 anos, o ator está sendo chamado de "sugar daddy" nas redes sociais. Fricks disse que dispensa o título de galã e se considera "um cara normal" em relação à beleza. "Me sinto melhor hoje, aos 50, do que aos 20. Tanto fisicamente quanto mais seguro, por exemplo. Talvez isso acabe transparecendo", avaliou.

Com mais de 20 anos de carreira na televisão, Charles Fricks estreou na Globo em 1999 na série "Chiquinha Gonzaga". Nos anos seguintes, emplacou papéis em outros seriados da emissora, como "Capitu" (2008), "Aline" (2009) e "Tapa & Beijos" (2011), até que passou a fazer novelas.

Entre os folhetins em que o ator trabalhou, estão títulos como "Meu Pedacinho de Chão" (2014), "Sete Vidas" (2015), "O Outro Lado do Paraíso" (2017), "Amor de Mãe" (2019) e "Nos Tempos do Imperador" (2021).

Em 2023, retornou ao horário das nove interpretando Ademir em Terra e Paixão, um de seus personagens de maior sucesso.

Qual o segredo de Ademir em Terra e Paixão?

Ademir é um homem que guarda muitos segredos em Terra e Paixão. O primeiro deles será revelado em capítulos que vão ao ar ainda nesta semana.

Irene (Glória Pires) já contou para Daniel (Johnny Massaro) que teve um caso com o irmão de Antônio no passado. No entanto, Caio (Cauã Reymond) descobrirá o envolvimento da madrasta com o tio e afirmará na frente de toda a família La Selva que o advogado não é filho de Antônio. O primogênito também revelará que a vilã foi prostituta.

Ademir ainda tem mais segredos que serão revelados mais adiante na novela. De acordo com o jornalista Fábio Augusto, do Observatório da TV, o produtor rural é o pai de Rosa (Maria Carolina Basilio), filha de Flor (Letícia Laranja), uma das mulheres que trabalham no bar de Berenice (Thati Lopes).

Flor vai procurar Ademir e pedirá para que o homem faça um teste de DNA. O irmão de Antônio vai aceitar realizar o exame e descobrirá ser pai da garota.

O produtor agrícola também mantém um caso secreto. Uma das teorias é que Ademir se relacione com Luana (Valéria Barcellos) e por isso vai ao bar com tanta frequência. Ele, inclusive, já foi questionado sobre o motivo de ir tanto ao lugar.

Outra teoria é de que Ademir na verdade esteja envolvido com Kelvin (Diego Martins). A sinopse da novela indica que o garçom mantém um caso secreto com um homem poderoso da região, mas por enquanto foi mostrado apenas o flerte do rapaz com Ramiro (Amaury Lorenzo).

Os demais segredos de Ademir devem ser revelados mais adiante no folhetim, já que a novela fica no ar até janeiro de 2024.

