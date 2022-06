Sela de prata Pantanal: qual dos três filhos de Zé Leôncio ganha?

José Leôncio (Marcos Palmeira) vai promover uma competição entre seus filhos pela sela de prata em Pantanal. O objeto pertenceu ao velho Joventino (Irandhir Santos), e agora Zé quer que um de seus três herdeiros fique com a honraria. Quem vai vencer a disputa promovida pelo rei do gado?

Quem fica com a sela de prata em Pantanal? Jove, Tadeu ou Zé Lucas?

Na versão original da trama, a sela de preta representava o filho que tomaria conta dos negócios de José Leôncio. No final, o protagonista dividiu seu patrimônio igualmente entre os três herdeiros, Jove, Tadeu (José Loreto) e José Lucas (Irandhir Santos). O mesmo deve acontecer no remake de Bruno Luperi.

Em um primeiro momento, o fazendeiro dirá que o filho que demonstrar mais competência e vencer a disputa é quem vai assumir a fazenda. Durante a festa de aniversário de Jove, o rei do gado anuncia a disputa: “esta sela, que foi do maior peão que conheci em toda minha vida, vai ficar com aquele que vencer os outros dois numa raia! Que vai ser disputada numa festa de santo, ou, quem sabe, numa cavalhada, como os antigos fazia.”.

Irma (Camila Morgado) reprova a ideia, assim como Jove, que não se sente muito animado com a competição. Já Tadeu e José Lucas ficam empolgados.

Os dois filhos mais velhos de José Leôncio vão começar a treinar para a disputa e duvidar da capacidade de Jove de conseguir a sela. Por enquanto, a Globo ainda não informou nos resumos se a competição realmente vai acontecer ou se José Leôncio vai deixar a rivalidade de lado.

Apesar de ter falado que apenas seu filho mais competente iria assumir os negócios, todos os três acabam ficando no lugar do pai depois que ele morre.

A trama ainda passará por algumas reviravoltas quando Tadeu descobrir a verdade sobre José Leôncio, e pensará em fugir da fazenda por não se considerar filho do rei do gado.

José Leôncio morre?

Apesar da competição pelo comando da fazenda já estar sendo estimulada por José Leôncio, os três só vão assumir os negócios na reta final da novela, após a morte do fazendeiro.

Zé morre um dia depois de seu casamento com Filó (Dira Paes). O fazendeiro acorda com uma forte dor no peito e sofre um infarto – é quando sua alma se encontra com o Velho do Rio (Osmar Prado) e ele revela ser seu pai desaparecido há anos. A entidade explica que morreu ao ser picado por uma cobra boca-de-sapo e seu espírito transformou no pai de todas as sucuris.

Agora, é Zé Leôncio quem vai assumir seu lugar como guardião das belezas naturais do Pantanal, além de continuar cuidado de sua família de longe.

E os filhos de Zé?

Enquanto Zé assume o lugar do Velho do Rio, Filó e os herdeiros choram a morte do fazendeiro. Jove tem um final feliz ao lado de Juma, com quem se casa e tem uma filha chamada Maria Marruá Leôncio. Já Tadeu fica com Zefa (Paula Barbosa), empregada da casa de Guta (Julia Dalavia), sua ex-namorada.

José Lucas fica com Irma (Camila Morgado), após Trindade (Gabriel Sater) desaparecer no mundo. Ele ajuda a ruiva a criar o filho que teve com o peão cramulhão.

