Final Velho do Rio em Pantanal tem morte de filho e substituição

No final do Velho do Rio na novela Pantanal, um mistério é desvendado: a entidade finalmente revela o que aconteceu durante seu desaparecimento, que ganha espaço lá no começo da trama. Além disso, um emocionante reencontro acontece e assim ele ganha seu sucessor como guardião da região e da família Leôncio.

Qual o final o final do Velho do Rio na novela Pantanal?

Se o remake da TV Globo seguir os acontecimentos da novela de 1990 da Manchete, o final do Velho do Rio terá o personagem em um momento de reencontro com seu filho, José Leôncio, que o substituíra no cargo de guardião. No último capítulo da versão original, a entidade se encontra com o fazendeiro depois da morte do rei do gado e revela que é realmente Joventino, seu pai que desapareceu anos atrás.

Para quem não lembra, José Leôncio passa a novela toda atrás do velho do rio, para conferir se ele é realmente seu pai, como muitos dizem. Porém, o fazendeiro não tem sucesso ao longo da trama e só consegue ficar cara a cara com a entidade após morrer, no último capítulo.

Agora que também é um espírito, José Leôncio conversa com o pai na beira do rio e pergunta o motivo que fez Joventino nunca aparecer para ele. “Por que pai? Por que nunca para mim? Sempre chamei o senhor. Sempre estive no seu rastro”, reclama o rei do gado. “Mas você nunca acreditou filho”, justifica o velho do rio, que completa na cena do final da novela pantanal: “eu deixei que você viesse ao meu encontro”.

Durante o papo entre pai e filho no final da novela Pantanal, o velho do rio finalmente revela o que aconteceu quando ainda era Joventino e desapareceu misteriosamente. A verdade é que o peão caiu do cavalo quando estava atrás de um marruá no mato e logo em seguida foi atingido por uma cobra no pescoço, o que levou a sua morte.

Após a conversa, o velho do rio diz que está cansado e que chegou o momento em que ele deve partir. Porém, a entidade diz que ainda será preciso que exista um guardião para o pantanal e a família de José Leôncio. Ele explica que então é necessário que ele seja substituído. O sucessor se torna José Leôncio.

“Nossas histórias não terminam aqui, nem seus filhos ou seus netos. Tem que cuidar deles, como cuidei de você. Agora tô cansado dessa vida, chegou minha hora”, diz o velho do rio em seu final em Pantanal e se despede.

Em seguida, o velho do rio Joventino desaparece. Seu chapéu, capa e demais objetos vão parar nas mãos de José Leôncio, que assume o papel de novo guardião do local. A última cena de José Leôncio como o velho do rio é alguns anos mais tarde, em uma conversa com seus netos, Alterinho e Maria Marruá Leôncio, na fazenda da família. Filó avista de longe as crianças, mas não consegue ver o amado.

Como morre o sucessor do velho do rio no final de Pantanal?

José Leôncio se torna o novo velho do rio ao morrer após um infarto no final da novela Pantanal. O personagem falece um dia após se casar com Filó. Os dois partilham de uma festa com muitos convidados na fazenda da família e ganham uma noite de núpcias.

No dia seguinte, Filó encontra o corpo do marido já sem vida, na sala da casa. Ela grita e chora muito, até que outros membros da família apareceram. Não há mais o que ser feito pelo patriarca e todos lamentam a perda.

Quando vai acabar a novela Pantanal na Globo

O final do Velho do Rio vai demorar um pouco para chegar às telinhas. As previsões apontam até o momento que a novela Pantanal pode terminar em meados de outubro. A TV Globo ainda não confirmou as datas do final da novela porque a produção ainda está em processo de gravação, o que pode gerar alterações na programação do folhetim.

Pantanal é a primeira obra aberta da faixa das 21h desde que a pandemia do covid-19 atingiu o mundo. Quando a doença começou a se alastrar pelo Brasil, a Globo precisou interromper as filmagens de Amor de Mãe – que só retornou após estar com seu final já gravado – e passou a exibir reprises na faixa de horário. Depois, a inédita Um Lugar ao Sol já chegou às telinhas com todos os seus capítulos já gravados.

Já Pantanal estreou com cerca de 60 capítulos já gravados e agora continua filmando o resto da trama, que tem sets em Mato Grosso do Sul e também Rio de Janeiro. Segundo a Folha de São Paulo, a previsão é que no total o remake da Globo tenha um pouco mais de 170 capítulos. A emissora ainda não fez revelações sobre o assunto.

Curiosidades

Você sabia que Antônio Fagundes foi a primeira escolha da TV Globo para o papel de Velho do Rio? No entanto, as negociações entre o ator veterano e a emissora não deram certo. Assim, Fagundes acabou deixando o elenco inicial do remake e então Osmar Prado foi chamado para a substituição.

Em papo com a imprensa antes do início da novela Osmar revelou que já havia deixado a barba e o cabelo crescerem durante a pandemia do covid-19, por isso não precisou mudar muito o visual para se encaixar na caracterização do personagem.

Além disso, o ator também contou que a capa que usa na novela Pantanal pesa cerca de 5kg. Para que ele aguentasse o peso durante as gravações e não tivesse dificuldade na gravação de algumas cenas, foi criada uma espécie de mochila de couro que distribui o peso pelo tórax do ator, ajudando na sustentação do figurino.

Para quem não sabe, outra curiosidade: em 1990, o Velho do Rio, José Leôncio mais velho e Joventino foram interpretados pelo mesmo ator, Claudio Marzo. Este não era o plano inicial da produção, que teria um ator diferente na pele do guardião, assim como acontece no remake de 2022,. No entanto, problemas durante as filmagens fizeram com que alterações precisassem acontecer no elenco. Por isso, Marzo, que já fazia dois personagens na trama, foi chamado para interpretar mais um.

O velho do rio é um mistério do início ao final da novela Pantanal:

