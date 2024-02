João Pedro terá um novo problema com o pai após José Inocêncio se apaixonar por Mariana.

Sem Mariana? Com quem João Pedro fica em Renascer

Sem Mariana? Com quem João Pedro fica em Renascer

Pai e filho se apaixonam pela mesma mulher em Renascer, enredo que marcará a atual novela das 21h da TV Globo. Mariana, neta de um rival de José Inocêncio, surge no folhetim com sede de vingança, mas acaba encontrando um amor verdadeiro.

Qual o final de João Pedro em Renascer?

Inocente, João Pedro se apaixona à primeira vista por Mariana, que é neta de Coronel Belarmino (Antonio Calloni), morto misteriosamente na 1ª fase da novela. José Inocêncio é o principal suspeito, e é por isso que a jovem chega na cidade de Ilhéus.

Primeiramente, ela se abriga no bordel de dona Jacutinga, mas durante visita João Pedro resolve levar a moça para a fazenda com a desculpa de que lá ela teria trabalho.

Mariana acaba se apaixonado por José Inocêncio, o que deixa João Pedro com o coração partido. Os outros três filhos do coronel não apoiam romance, desconfiados de que a jovem está interessada na fortuna do pai.

A relação de João Pedro e Zé Inocêncio fica ainda pior e no decorrer da trama o filho rejeitado acaba conhecendo Sandra e decide se casar com a jovem. O detalhe é que o pai da noiva é Egídio, um rival da fazenda de cacau de Inocêncio, e a união acaba acontecendo para que João se vingue do pai.

No remake, a personagem é filha de Dona Patroa, interpretada por Camila Morgado, e Egídio, vivido por Vladimir Brichta - que é o herdeiro do coronel Firmino - morto por Coronel Belarmino na primeira fase.

Mas no decorrer da trama, João e Sandra vivem felizes e se tornam pai de uma menina, mostrando que Mariana já é passado.

Enquanto isso, José Inocêncio e Mariana se casam e ficam juntos até ele morrer. Depois disso, ela vai embora da cidade sem se vingar de ninguém. A verdade é que ela se apaixonou verdadeiramente pelo rival do avô.

Como é um remake, a trama de 2024 pode ter mudanças em relação a exibição de 1993. Na primeira versão, Sandra foi vivida pela atriz Luciana Braga e João Pedro por Marcos Palmeira. Agora, a personagem é interpretada pela atriz Giullia Buscacio e o ator Juan Paiva dá vida ao papel de João.

Veja: Personagens da novela Renascer 1993 x 2024