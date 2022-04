Sem Sérgio Reis, Tibério da novela Pantanal 2022 é vivido por Guito

Guito é quem vai interpretar Tibério na novela Pantanal em 2022. O ator é mais um novato no elenco do folhetim e conquistou o papel que foi de Sérgio Reis na primeira versão da trama em 1990. Antes de ingressar na TV, o artista trabalhava como engenheiro agrônomo.

Quem vai interpretar Tibério na novela Pantanal?

Sem Sérgio Reis, o intérprete de Tibério no remake de Pantanal é Guito. Esse é o primeiro trabalho dele como ator, que se formou em Engenharia Agronômica e já trabalhou como vendedor, administrador e gestor de risco no mercado futuro. Ele é de Araxá, no Triângulo Mineiro, é casado e tem dois filhos. Antes mesmo de conseguir o papel no folhetim, ele já era um grande fã da história de Benedito Ruy Barbosa.

O artista também canta, toca viola, gaita e faz percussão nos pés. Além disso, é responsável por uma propriedade rural em Minas Gerais, na qual fabrica queijos. Em entrevista ao Gshow, Guito contou como saiu da profissão de engenheiro e decidiu trilhar o caminho artístico aos 38 anos. “Eu carregava a intenção e a certeza de entregar o melhor produto. Eu faço esse papel a vida inteira. Sou fruto do que desejei quando assisti essa novela aos 6 anos de idade. E muitos amigos me escrevem dizendo o mesmo. Estou adorando tudo e estranhando muito as câmeras, ausência de público. Mas ver o resultado na tela é muito bom. É uma linda forma de contar histórias”, revelou.

Na novela, ele irá contracenar diretamente com Tadeu (José Loreto), Trindade (Gabriel Sater) e Eugênio (Almir Sater), que ele diz ser sua grande referência.

Em 1990, o papel ficou com o cantor Sérgio Reis, hoje com 81 anos. O famoso, inclusive, já contou uma história sobre o dia em que salvou Cristiana Oliveira, a Juma, de jacarés que apareceram no set de gravações.

Tibério em Pantanal

O personagem Tibério entra para a trama a partir da segunda fase de Pantanal, que começou na última terça-feira, 12 de abril.

Logo quando José Leôncio (Marcos Palmeira) o conhece, o promove a seu capataz no Pantanal. Homem maduro, peão de carreira e de rara competência, ajuda o protagonista a construir seu império. Zé fica despreocupado ao deixar seus bens mais preciosos na mão do rapaz, que mantém a ordem de tudo até que seu patrão retorne das comitivas.

Tibério é extremamente justo e tem uma conduta irreparável, sem precisar sua força sob ninguém. O personagem faz parte do núcleo de Trindade e Eugênio, que estão sempre prontos para tocar uma moda de viola.

A data exata em que o personagem irá aparecer ainda não foi divulgada pela Rede Globo. No entanto, a segunda fase já começou. Quem quiser acompanhar Guito interpretando Tibério em Pantanal, basta assistir a novela das nove de segunda a sábado, a partir das 21h30. Os episódios também estão disponíveis para os assinantes da plataforma de streaming Globoplay.

