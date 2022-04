Filha de Cristiana Oliveira está em Pantanal? Quem é Alanis Guillen

Os espectadores que assistiram ao comercial de uma marca de refrigerantes durante o intervalo da novela ontem ficaram chocados com a semelhança entre Cristiana Oliveira e Alanis Guillen. A veterana interpretou Juma na primeira versão do folhetim em 1990 e agora passa o bastão para a novata. Mas afinal, Alanis é filha de Cristiana Oliveira de Pantanal? Há algum parentesco entre elas?

Filha de Cristiana Oliveira está em Pantanal?

Alanis Guillen não é filha de Cristiana Oliveira e elas também não possuem nenhum laço sanguíneo, apesar da semelhança física.

Cristiana é a atriz que interpretou Juma Marruá na primeira versão de Pantanal, exibida pela TV Manchete em 1990. Na época, a carioca só havia participado de uma novela, também da extinta emissora, Kananga do Japão (1989). Logo no segundo papel na televisão, virou uma grande estrela na teledramaturgia.

Pantanal foi sucesso em todo o país e deixou até a Globo para trás, muitas vezes marcando maiores índices de audiência do que a emissora da família Marinho.

Agora, o papel fica com a novata Alanis Guillen, que esteve em Malhação (2019). Apesar de não possuir qualquer parentesco com Cristiana, o “encontro de Jumas” repercutiu entre os internautas, que acharam as duas muito parecidas.

Antes do comercial, Guillen já havia revelado em entrevista à Globo que recebeu a benção de Cristiana ainda quando começaram as primeiras especulações de que ela seria Juma. “Eu ainda não podia falar nada [sobre ter conseguido o papel], então somente agradeci muito”, disse a atriz.

As duas, inclusive, já haviam se encontrado antes mesmo da gravação da ação publicitária – o Globo Repórter promoveu a reunião das duas Jumas durante as gravações da novela e elas puderam conversar sobre os detalhes da superprodução.

Filhas de Cristiana Oliveira

Cristiana é mãe de duas filhas. A primogênita é Rafaella Wanderley, de 34 anos, fruto do relacionamento da atriz com o fotógrafo André Wanderley, com que manteve um relacionamento de 1982 a 1990. Apesar de ser filha de famosa, a jovem seguiu caminhos completamente diferentes e hoje cursa teologia. Ela tem um filho, chamado Miguel.

Mãe e filha sempre aparecem juntas nas redes sociais- a primogênita também é bastante parecida com Cristiana. Nos stories, a mãe coruja já compartilhou foto com a filha com a legenda “cara de mamãe”. Os internautas também sempre apontam a semelhança. “Nesta foto você está parecida com sua mãe! Linda!!!!”, comentou uma seguida de Rafa. “Até o “biquinho” com os lábios foi de Cristiana nessa foto!”, escreveu outra.

Cristiana também é mãe de Antônia Sampaio, de 22 anos. A jovem é fruto do relacionamento da atriz com o empresário Marcos Sampaio, com quem foi casada por oito anos. A caçula leva uma vida reservada e mantém uma conta no Instagram fechada apenas para seguidores selecionados.

Nas redes sociais, Cristiana define a caçula como “mulher ainda com alma de criança, guerreira, extremamente talentosa, preocupada com os outros, sensível, generosa, completamente defensora do ser humano e dos animais com todo afinco, odeia aparecer, tímida, mas ao mesmo tempo forte feito um touro (seu signo)”.

