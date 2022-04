Sérgio Reis em Pantanal: quem será Tibério no remake

A partir da segunda fase do folhetim, o personagem Tibério vai integrar o núcleo da fazenda de José Leôncio. O peão tem peso na trama e na versão original foi vivido por Sérgio Reis, amigo do autor Benedito Ruy Barbosa. Quem foi Sérgio Reis em Pantanal? Conheça o capataz e quem será o ator do remake.

Quem foi Sérgio Reis em Pantanal?

Sérgio Reis interpretou Tibério em Pantanal. O peão se tornou de confiança de José Leôncio e virou o administrador das terras do fazendeiro. Ele era um homem maduro, de palavra e ajudou o patrão na empreitada de construir um império no pantanal.

Segundo homem mais importante na casa de José Leôncio, quando o fazendeiro estava longe, era o personagem de Sérgio Reis que mandava no lugar. Ele deixava Zé Leôncio tranquilo, pois era competente em sua função.

O personagem de Sérgio Reis é quem arranja um trabalho para Trindade na fazenda dos Leôncio durante Pantanal. O capataz permite que o violeiro passe uma noite por lá e depois que o escuta tocar, permite que o peão comece a trabalhar.

No final da novela Pantanal, Tibério termina feliz ao lado de Muda. Em 1990, o papel do par romântico do personagem foi da atriz Andréa Richa, agora em 2022, a jovem é interpretada por Bella Campos.

Novo Tibério – Ator do remake da Globo

Em 2022, o papel que foi de Sérgio Reis em Pantanal passa para o cantor Guito. Este é o primeiro trabalho do mineiro nas telinhas e o artista revelou pouco antes da estreia da novela que não se inspirou no trabalho de Reis para criar sua versão de Tibério.

Como é agrônomo e administra uma fazenda em Araxá, em Minas Gerais, o cantor disse que usou muito de sua própria vivência na criação do personagem. Guito terá cenas musicais ao lado de Gabriel Sater, que vive Trindade, assim como Sérgio Reis teve com Almir Sater em 1990.

Parceria com o autor Benedito Ruy Barbosa aconteceu mais de uma vez

Sérgio Reis e Benedito Ruy Barbosa – que escreveu Pantanal – são amigos. Foi revelado ao Fantástico em 2020 que o autor teve a ideia inicial para a novela depois que viajou ao pantanal ao lado de Sérgio.

Quando o projeto ficou pronto e o cantor foi chamado para viver Tibério, Almir Sater também foi contatado para interpretar Trindade, mas declinou o primeiro convite. Foi Sérgio Reis quem convenceu o colega violeiro a se juntar ao elenco de Pantanal.

Depois deste trabalho, em 1996, Benedito Ruy Barbosa escreveu a novela O Rei do Gado e chamou os colegas Sérgio Reis e Almir Sater para trabalharem lado a lado novamente. Os dois interpretaram a dupla Pirilampo e Saracura na trama.

Antes de Pantanal, a parceria de Sérgio Reis com o autor Benedito Ruy Barbosa havia sido na novela Paraíso, de 1982, nesta produção não houve participação de Almir Sater.

Outras novelas de Sérgio Reis

A primeira novela de Sérgio Reis foi Paraíso, antes de ingressar nas telinhas ele havia atuado em dois filmes entre 1976 e 1977, O Menino da Porteira e Mágoa de Boiadeiro.

Depois de Paraíso, o cantor esteve em O Filho Adotivo (1984) e então veio Pantanal (1990), um dos papéis mais marcantes de Sérgio Reis. Depois de uma pausa na carreira de ator, o famoso retornou à televisão e esteve em O Rei do Gado (1996).

Alguns anos depois, aparece em Ô… Coitado (1999) e Meu Cunhado (2004). De 2006 a 2007 atuou na novela da Record Bicho do Mato, ao lado novamente de Almir Sater, e por último fez uma participação na versão de 2009 de Paraíso.

