Sessão da Tarde da semana: filmes de 10 a 14 de março de 2025

A programação da Sessão da Tarde da semana entre de 10 a 14 de março de 2025 traz filmes para toda a família. A grade dos próximos dias inclui comédia, aventura e drama, em exibição após História de Amor, de segunda a sexta-feira. Confira a escolha da emissora para os próximos dias.

Segunda-feira – O Ódio que Você Semeia | Sessão da Tarde da semana

A Sessão da Tarde da semana com o filme “O Ódio que Você Semeia”. Nele, Starr Carter está constantemente alternando entre dois mundos — o bairro pobre, majoritariamente negro, onde ela mora e a escola preparatória rica, majoritariamente branca, que ela frequenta. O equilíbrio desconfortável entre esses mundos logo é quebrado quando ela testemunha o tiro fatal de sua melhor amiga de infância nas mãos de um policial. Enfrentando a pressão de todos os lados da comunidade, Starr deve encontrar sua voz e decidir defender o que é certo.

Terça-feira – Vestida para casar | Sessão da Tarde da semana

A eterna madrinha Jane sempre coloca as necessidades dos outros antes das suas, o que a torna a garota procurada sempre que alguém precisa de ajuda com os planos do casamento. Então, quando a irmã mais nova de Jane, Tess, fisga o homem que Jane ama secretamente, Jane se vê questionando seu papel como viciada em casamentos pela primeira vez na vida. Enquanto isso, um repórter bonito vê a história incomum de Jane como sua passagem para fora do mundo das noivas.

Quinta-feira – A Última Palavra

Harriet Lauler (Shirley MacLaine), uma empresária outrora bem-sucedida, trabalha com a jovem escritora local Anne Sherman (Amanda Seyfried) para escrever sua história de vida. Quando o resultado inicial não atende às altas expectativas de Lauler, ela decide reformular a maneira como será lembrada, arrastando Anne como uma cúmplice involuntária. À medida que sua jornada se desenrola, as duas mulheres desenvolvem um forte vínculo que não apenas altera o legado de Harriet, mas também o futuro de Anne.

Sexta-feira – X-Men: o confronto final

Para encerrar a semana, mais um clássico: X-Men, filme de 2006. A descoberta de uma cura para mutações leva a um ponto de virada para os Mutantes (Hugh Jackman, Halle Berry, Famke Janssen, Anna Paquin, Rebecca Romijn, Kelsey Grammer). Eles agora podem escolher abrir mão de seus poderes e se tornarem completamente humanos ou manter sua singularidade e permanecer isolados. A guerra se aproxima entre os seguidores de Charles Xavier (Patrick Stewart), que prega a tolerância, e os de Magneto (Ian McKellen), que defende a sobrevivência do mais apto.

