Sessão da Tarde da semana: filmes de 11 a 15 de dezembro de 2023

A Sessão da Tarde da semana, de 11 a 15 de dezembro 2023, exibirá filmes de natal, além de um longa de super herói e também animação. A TV Globo dará início a transmissão depois de Mulheres de Areia, por volta das 15h25 e é possível assistir gratuitamente pelo Globoplay.

Confira a programação:

Segunda-feira, 11 - Um Natal Quase Perfeito

Na segunda-feira, 11, o público entrará em clima de festa e vai assistir Um Natal Quase Perfeito na Sessão da Tarde da semana. De 2016, o filme é estrelado por Danny Glover, astro de Máquina Mortífera, que vive o patriarca víuvo de uma família no longa-metragem.

Na história de Um Natal Quase Perfeito, Glover interpreta Walter Meyers, que sem ter mais a companhia da esposa, resolve realizar um desejo de natal, ter a presença da sua grande família em uma festa em sua casa durante cinco dias. O desafio será que nenhum deles brigue ou arranje confusão durante o período.

Terça-feira, 12 - X-Men: O Confronto Final | Sessão da Tarde

Quem gosta de filme de herói vai poder acompanhar na terça-feira, 12, o longa X-Men: O Confronto Final na Sessão da Tarde da semana, de 2006, e que traz Hugh Jackman no papel de Wolverine, Patrick Stewart como professor Xavir, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope, Halle Berry como Tempestade, Famke Janssen como Jean Grey e muito outross!

O Confronto Final foi o último filme da primeira trilogia dos X-Men nos cinemas e mostrou um confronto que trouxe caos para a vida dos heróis mutantes. Tudo acontece porque Jean Grey é possuída pela força cósmica da Fênix negra e acaba saindo de controle, se tornando um perigo incontrolável. No meio deste cenário, uma suposta cura para os mutantes é criada, que tem um poderoso político por trás.

Quarta-feira, 13 - Mesma Hora, No Próximo Natal

A programação de natal volta a aparecer na Sessão da Tarde da semana na quarta-feira, 13, com o filme Mesma Hora, No Próximo Natal, de 2019, que conta no elenco com Lea Michele, de Glee, Nia Vardalos, de Casamento Grego, Charles Michael Davis de NCIS, entre outros.

A história do filme segue os passos da jovem Olivia (Lea Michele), que ao viajar ao Havaí para uma visita de natal para a família, acaba reencontrando um ex-namorado de infância. Embora não se vejam há muito tempo, a química retorna em questão de segundos, mas situações inesperadas tentam mantê-los separados.

Quinta-feira, 14 - 10 Horas Para O Natal | Sessão da Tarde

Não vai faltar filme brasileiro entre as produções natalinas neste fim de ano na Globo. Na quarta-feira, 14, a emissora exibirá o longa "10 Horas para o Natal", com Giulia Benite, da Turma da Mônica live-action, Lorena Queiroz de Carinha de Anjo e Luis Lobianco, do Porta dos Fundos.

Em 10 horas para o Natal, o trio de irmãos Julia (Giulia), Miguel (Pedro Miranda) e Bia (Lorena) resolve unir seus pais novamente, pois estão cansados de passar natais separados. No entanto, a decisão surge em cima da hora e assim eles tem apenas algumas horas para colocar o plano em prática antes da festa comemorativa começar.

Sexta-feira, 15 - A Fuga Das Galinhas | Sessão da Tarde

O último filme da Sessão da Tarde da semana será a animação A Fuga Das Galinhas, na sexta-feira, 15 de dezembro. A produção de 2000 e que ganhará continuação no catálogo da Netflix agora em dezembro de 2023, traz uma história mirabolante nos anos 50 em que galinhas de uma fazenda em Yorshire buscam uma saída da exploração em que vivem.

O pontapé da história é com a galinha Ginger, que tenta de várias formas escapar de seus donos para não ter o mesmo fim que suas companheiras de espécie. Depois de várias tentativas, ela conhece o galo Rocky, que tenta ajudar as galinhas a ganharem uma saída da fazenda.

