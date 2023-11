Árvore de Natal em SP: Parque Villa-Lobos anuncia horários

Árvore de Natal no Parque Villa-Lobos será inaugurada no sábado (25) - Foto: Divulgação/Prefeitura SP

A Árvore de Natal no Parque Villa-Lobos ficará aberta para visitação entre os meses de dezembro e janeiro de 2024, gratuitamente. A atração é uma iniciativa da Coca-Cola FEMSA Brasil, que também traz a Caravana de Natal para a cidade neste final de semana. Confira a programação.

Que horas acende a árvore de Natal do Villa-Lobos?

O evento de inauguração da Árvore de Natal no Parque Villa-Lobos ocorre mo 25 de novembro, sábado, a partir das 19h, e será aberto ao público. A atração conta com a participação especial da cantora Maria Rita, que fica responsável pelo show de abertura.

As visitas ao circuito interativo ocorrerão entre 1º de dezembro e 7 de janeiro, sempre de sexta a domingo. Para aproveitar a experiência, o agendamento para o circuito interativo é gratuito e estará disponível a partir do dia 30 de novembro, podendo ser feito individualmente ou para grupos de até quatro pessoas por meio do site oficial. As reservas serão liberadas diariamente com 24 horas de antecedência das respectivas visitas.

A Árvore de Natal do Parque Villa-Lobos terá 5 m de altura e será ornamentada com 12 caixas de presentes cenográficas em sua base, acompanhadas por uma decoração composta por 122 bolas vermelhas e prateadas, leds vermelhos em espiral, pontos de luz natalina na cor branca quente e a tradicional estrela no topo. Além da decoração de luzes e enfeites, a atração deste ano terá um circuito imersivo representando o Polo Norte.

A abertura da árvore faz parte da programação natalina da Coca-Cola FEMSA Brasil, que inclui a Caravana Iluminada, que também chega a São Paulo neste final de semana.

Árvore de Natal no Parque Villa-Lobos em São Paulo

Endereço: Parque Villa Lobos – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo – SP

Data de visitação: de 25/11/2023 a 07/01/2024

Agenda do circuito interativo: de 01/12/2023 a 07/01/2024, das 10h às 20h, de sexta a domingo (exceto dias 24 e 31/12, quando a visitação acontece até as 17h)

Valor: Gratuito

