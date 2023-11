Trem de Natal em SP 2023: cidades, roteiro e horários

A partir de 2 de dezembro, as cidades do interior de São Paulo recebem o Trem de Natal, iniciativa da Rumo Logística, que estará decorado com temática natalina, Papai Noel e ainda trará alguns eventos culturais. As atividades são gratuitas.

Por onde o Trem de Natal em SP vai passar?

O início do trajeto do Trem de Natal será na cidade de Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo, em 2 de dezembro, às 19h, e segue pelos demais municípios paulistas até o próximo dia 21, quando o trajeto chegará ao final. Em alguns dos locais, serão realizadas atividades e apresentações culturais.

Até a primeira quinzena de dezembro, o Trem de Natal passa por Jales, Votuporanga, São José do Rio Preto, Santa Adélia, Guatapará, Araraquara, Pederneiras, Dois Córregos, Rio Claro e Americana. A partir do próximo dia 16, a comitiva poderá ser vista em Campinas, que recebe o trem durante dois dias, Jundiaí, Itú, Canguera, Embu-Guaçu e finaliza o trajeto na cidade de Paratinga, às 16h. No total, serão mais de 800km.

A Rumo Logística também divulgou as cidades que receberão as atividades culturais. Os municípios de São José do Rio Preto, Araraquara, Rio Claro e Louveira, destinos finais dos trens, contarão com a presença do saxofonista Derico, do Programa do Jô, que se apresentará para o público presente. O evento também conta com a presença do Papai Noel e dos duendes, que tirarão fotos, principalmente com as crianças.

A empresa recomenda que, para a segurança de todos, o público permaneça ao menos 15 metros de distância das linhas do trem antes, durante e depois da passagem da locomotiva e que nunca toquem ou subam no vagão, mesmo que o veículo esteja estacionado.

Programação completa, horários e percursos:

Cidade: Santa Fé do Sul

Quando: 02/12 às 19h

Percurso: Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Santana da Ponte Pensa, Santa Salete, Urânia e Jales (final de percurso)

Jales

03/12 às 19h

Jales, Estrela D’Oeste, Fernandópolis, Meridiano, Valentim Gentil e Votuporanga (final do percurso)

Votuporanga

04/12 às 19h

Votuporanga, Simonsen, Roseira, Cosmorama, Ecatu, Engenheiro Balduino, Bálsamo, Mirassol e São José do Rio Preto (final de percurso)

São José do Rio Preto

06/12 às 19h

Percurso: São José do Rio Preto, Engenheiro Schmitt, Cedral, Uchoa, Catiguá, Catanduva, Pindorama e Santa Adélia (final de percurso)

Santa Adélia

07/12 às 18h

Percurso: Santa Adélia, Cândido Rodrigues, Taquaritinga, Santa Ernestina, Dobrada, Matão, Silvania e Bueno de Andrada, Tutóia (final de percurso)

Guatapará

08/12 às 18h30

Guatapará, Rincão, Santa Lúcia, Américo Brasiliense, Tutóia e Araraquara (final de

percurso)

Araraquara

10/12 às 18h30

Araraquara, Tutóia, Ibaté e São Carlos (final de percurso)

Pederneiras

11/12 às 19h

Pederneiras, Potunduva, Jaú e Dois Córregos (final de percurso)

Dois Córregos

12/12 às 19h

Dois Córregos, Torrinha, Brotas e Itirapina

Rio Claro

14/12 às 19h

Rio Claro Velho, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira e Americana (final de percurso)

Americana

15/12 às 19h

Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas (final de percurso)

Campinas

16/12 às 19h

Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí (final de percurso)

Campinas

17/12 às 17h

Boa Vista, Descampado, Viracopos, Indaiatuba, Itaici, Pimenta, Salto e Itu

Jundiaí

17/12 às 23h

Estação Jundiaí, Estação da Luz, Mogi das Cruzes ou Estudantes

Itu

18/12 às 18h30

Itu, Convenção, Pirapitingui, Eng.Acrísio e Guaianã, Canguera

Canguera

19/12 às 18h30

Canguera, São Roque, Caucaia do Alto, Aldeinha e Embu Guaçu

Embu Guaçu

20/12 às 8h

Embu Guaçu, Bairro do Cipó e Eng. Marsilac

Paratinga

21/12 às 16h

Vila Natal, Perequê, Cubatão e Santos

