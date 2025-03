Sessão da Tarde da semana: filmes de 3 a 7 de março de 2025

Filmes começam após novela, mas há mudanças por causa da apuração do carnaval

A programação da Sessão da Tarde da semana entre 3 e 7 de março de 2025, semana de folia, traz filmes para toda a família. A grade da Globo dos próximos dias inclui comédia, aventura e drama, em exibição após o História de Amor, mas terça-feira e quarta-feira há mudanças em razão da apuração do Carnaval.

Segunda-feira – Casamento Grego 2 | Sessão da Tarde da semana

A Sessão da Tarde da semana começa com Casamento Grego 2. Muito tempo se passou e a vida mudou para Toula (Vardalos, Helicopter Mom ) e seu marido Ian (John Corbett) desde então e hoje, quando Casamento Grego 2 estreia, mas a família Portokalos continua mais ou menos a mesma: barulhenta, turbulenta e apaixonada por sua herança grega.

Desta vez, os pais de Toula são os que planejam seu próprio grande e gordo casamento grego quando descobrem que nunca foram casados ​​pela igreja. Simultaneamente, Toula e Ian tentam reacender seu relacionamento e lidar com sua filha adolescente Paris (Elena Kampouris, The Cobbler ), que se rebela contra sua educação grega. Começa às 15h25 (de Brasília).

Terça-feira – Homem de Ferro | Sessão da tarde da semana

Na terça, o filme é o sucesso Homem de Ferro. Bilionário e inventor genial, Tony Stark (Robert Downey Jr.) está conduzindo testes de armas no exterior, mas terroristas o sequestram para forçá-lo a construir uma arma devastadora. Em vez disso, ele constrói um traje blindado e derruba seus captores. Retornando à América, Stark refina o traje e o usa para combater o crime e o terrorismo. Começa às 15h05 (de Brasília).

Em algumas cidades, ao invés de filme, será exibida a apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo.

Quarta-feira – Não tem

Na quarta-feira de cinzas, a emissora não exibe nenhum filme. No lugar, será exibida a apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Quinta-feira – Mãos que curam

Mãos que curam será exibido na telinha na quinta-feira. Inspirado por sua mãe (Kimberly Elise) a nunca desistir, o nativo de Detroit Ben Carson (Cuba Gooding Jr.) supera a pobreza e o preconceito para se tornar um neurocirurgião. O drama é de 2009. Começa às 15h25 (de Brasília).

Sexta-feira – Vai que Cola

A Sessão da Tarde da semana de Carnaval encerra com uma comédia para lá de especial: Vai que Cola, com o saudoso Paulo Gustavo. Depois de sofrer um golpe, Valdomiro se muda para a pensão da Dona Jô. Quando ele recupera sua cobertura no Leblon, tem que levar junto todos os moradores da pensão. Começa às 15h25 (de Brasília).