Sessão da Tarde da semana: filmes de 31 de março a 4 de abril de 2025

A programação da Sessão da Tarde da semana entre 31 de março e 4 de abril de 2025 traz filmes para toda a família. A grade dos próximos dias inclui comédia, aventura e drama, em exibição após o História de Amor, de segunda a sexta-feira, às 15h25 (de Brasília).

Segunda-feira – O Chamado da Floresta | Sessão da Tarde da semana

A Sessão da Tarde da Semana começa com o filme ‘O Chamado da Floresta’. Buck é um cão de grande coração cuja vida doméstica feliz vira de cabeça para baixo quando ele é repentinamente arrancado de sua casa na Califórnia e transplantado para as terras selvagens exóticas do Yukon do Alasca na década de 1890.

Como o mais novo novato em uma equipe de trenós puxados por cães de entrega de correspondência, Buck vivencia a aventura de sua vida enquanto finalmente encontra seu verdadeiro lugar no mundo.

Terça-feira – A Vida é Agora | Sessão da Tarde da semana

O veterano escritor de comédia Charlie Burnz (Billy Crystal) forma uma improvável, mas hilária e tocante amizade com a cantora nova-iorquina Emma Payge (Tiffany Haddish) na nova comédia dramática Here Today. Emma — a improvável ganhadora de um prêmio para almoçar com a lenda da comédia, apesar de não saber quem ele é — tem um começo difícil com Charlie (pense em alergia a frutos do mar, uma visita ao hospital e uma caneta de epinefrina). Em pouco tempo, cada um encontra no outro uma espécie de alma gêmea, forjando um vínculo profundo que deixa de lado a diferença de gerações e redefine o significado de amizade, amor e confiança.

Quarta-feira – Receita para O Amor

Uma mulher se muda para Bright Shore, onde abre um restaurante e redescobre sua paixão. Ao chegar, ela encontra um ex-jogador de beisebol que tem uma veia competitiva e é dono de seu próprio restaurante. O elenco tem Alison Araya; Eric Winter; Hannah Pederson; Matt Mazur; e Roselyn Sanchez.

Quinta-feira – Mr. Church

Quando uma jovem e sua mãe moribunda são acompanhadas por um cozinheiro negro que vai morar com elas, elas mal sabem que suas vidas estão prestes a mudar para sempre. Baseado em uma história real, o filme é protagonizado por Eddie Murphy.

Sexta-feira – As Panteras

A semana de filmes da Sessão da Tarde encerra com As Panteras, de 2019. Elena Houghlin é uma cientista, engenheira e inventora de Calisto — uma fonte de energia sustentável que revolucionará a maneira como as pessoas usam energia. Mas quando a tecnologia de ponta cai nas mãos erradas, Elena recorre à Townsend Agency para obter ajuda. Agora, cabe aos Angels — Jane, Sabina e a recém-recrutada Elena — recuperar Calisto antes que ele possa ser transformado em uma arma de destruição em massa.