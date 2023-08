Sessão da tarde da semana: filmes entre 28/8 e 1º de setembro

A programação da Sessão da tarde da semana inclui títulos de comédia e aventura para toda a família assistir junta! Entre 28 de agosto e 1º de setembro, a TV Globo exibe "A Montanha Enfeitiçada", "Mamãe Saiu de Férias", entre outros filmes. A transmissão começa após a reprise de "Mulheres de Areia", então confira o cronograma da semana.

Segunda-feira, 28 de agosto - Mamãe Saiu De Férias (2017) | Sessão da tarde da semana

A Sessão da Tarde da semana começa com a exibição do filme Mamãe Saiu De Férias, uma comédia infantil dirigida por Fernando Sariñana. O filme argentino acompanha a vida de um casal que tem três filhos. Carlo, o marido, sempre viveu para o trabalho, enquanto Giulia fica responsável pela criação dos herdeiros e pelos cuidados com a casa. Até que, um dia, a mulher se cansa da rotina e viaja sozinha durante dez dias, deixando as responsabilidades para o esposo.

Com Giulia longe, Carlo terá que se virar para dar conta de cuidar dos filhos, da casa e do trabalho. O homem descobre que a vida como dona de casa não é tão fácil como ele imaginava.

Título Original: Mamá Se Fue De Viaje

Elenco: Agustina Cabo, Carla Peterson, Diego Peretti, Guillermo Arengo, Julián Baz, Martin Lacour, Pilar Gamboa

Direção: Alessandro Genovessi

Nacionalidade: Argentina

Horário: 15h25, horário de Brasília

Terça-feira, 29 de agosto - Need For Speed: O Filme (2014)

Na terça, a programação da Sessão da Tarde da semana exibe o filme de ação "Need For Speed" dirigido por Scott Waugh. O público acompanha a história de Tobey Marshall (Aaron Paul), um piloto que participa de rachas e herdou do pai uma oficina mecânica especializada em modificar carros para que eles se tornem os mais velozes possível.

Até que um dia, Dino Brewster (Dominic West), ex-piloto da Fórmula Indy, procura Tobey para que ele termine a montagem de um Mustang desenvolvido por um especialista no assunto, mas que faleceu antes de terminar o projeto. Algumas divergências surgem, mas o protagonista aceita o trabalho.

Os dois decidem acabar com a rivalidade em um racha, que conta também com Pete (Harrison Gilbertson), grande amigo de Tobey, mas uma tragédia tira a vida do rapaz. Tobey passa dois anos na prisão após ser considerado culpado pela morte e, quando sai, organiza um plano para participar de uma corrida de que Dino estará.

Título Original: Need For Speed

Elenco: Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Scott Mescudi, Rami Malek, Ramon Rodriguez

Direção: Scott Waugh

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quarta-feira, 30 de agosto - O Céu É de Verdade (2014) | Sessão da tarde da semana

A programação continua com a exibição de "O Céu É de Verdade" na quarta-feira. O longa-metragem é dirigido por Randall Wallace. Com temática gospel, o filme conta a história de Todd Burpo (Greg Kinnear), pastor de uma congregação bastante fiel na cidade de Nebraska. O religioso vive um momento difícil junto a esposa Sonja (Kelly Reilly) quando o filho do casal, Colton (Connor Corum), rpecisa ser operado às pressas devido a uma apendicite.

Após a operação, Colton revela aos pais que viu anjos vieram cantar para ele durante a operação e afirma que visitou o céu enquanto estava inconsciente. A experiência faz com que Todd comece a questionar a própria fé.

Título Original: Heaven Is For Real

Elenco: Greg Kinnear, Kelly Reilly, Thomas Haden Church

Direção: Randall Wallace

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quinta-feira, 31 de agosto - Cadê Os Morgan? (2009)

Com Hugh Grante e Sarah Jessica Parker no elenco, A TV Globo apresenta na quinta o filme "Cadê Os Morgan?". O longa acompanha a rotina do casal Paul e Meryl. Morando em Nova York, ambos são bem-sucedidos em suas carreiras.

Até que o casal decide se separar, deixando em choque as pessoas próximas a eles. Mas o divórcio não vai ser tão fácil assim, já que eles testemunham juntos um assassinato e começam a ser perseguidos por um matador profissional. A solução encontrada pela polícia é que ambos passem um tempo longe, nas montanhas de Wyoming, sem todo o conforto e tecnologia que estavam acostumados.

O afastamento das distrações e estresses do cotidiano faz com que a paixão entre os protagonistas reacenda.

Título Original: Did You Hear about the Morgans?

Elenco: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Sam Elliott, Mary Steenburgen, Elisabeth Moss, Jesse Liebman

Direção: Marc Lawrence

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Sexta-feira, 1º de setembro - A Montanha Enfeitiçada (2009)

A programação da Sessão da Tarde da semana termina com a exibição de "A Montanha Enfeitiçada", filme protagonizado pelo ator Dwayne Johnson.

Jack é um taxista de Las Vegas que vive tranquilamente até que seu destino se cruza com o de Sara (AnnaSophie Robb) e Seth (Alexander Ludwig), adolescentes que possuem poderes sobrenaturais e que estão fugindo de uma ameaça.

O taxista acaba embarcando em uma aventura em busca de uma montanha, localizada no meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, para que possam salvar o mundo.

Título Original: Race to Witch Mountain

Elenco: Dwayne Johnson, Annasophia Robb, Alexander Ludwig, Carla Gugino, Ciaran Hinds, Tom Everett Scott

Direção: Andy Fickman

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Filmes que vão passar na Globo nesta semana

A Globo também exibe outros filmes na grade noturna da programação ao longo da semana.

Segunda-feira (27/08)

Tela Quente exibe o filme "Bom Comportamento" (2017)

Horário: 23h05, horário de Brasília, após Terra e Paixão

Sábado (02/08)

Corujão I exibe "Firewall - Segurança Em Risco" (2006)

Horário: 03h05, horário de Brasília, após o Comédia na Madrugada

Corujão II exibe "A Comédia Divina" (2017)

Horário: 04h35, horário de Brasília, após o Comédia na Madrugada

