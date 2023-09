Sessão da Tarde da semana: filmes de 18 a 22 de setembro

A Sessão da Tarde da semana de 18 a 22 de setembro de 2023 tem produções para diversos gostos, seja romance, drama ou história de superação. A segunda-feira começará com o popular Milagre na Cela 7, que promete fazer o público chorar, e nos próximos dias quem acompanha a faixa também poderá ver Duelo de Cordas, Chef, Soul Surfer - Coragem de Viver, entre outros. A programação oficial da TV Globo mostra que todos os filmes vão começar às 15h25, depois de Mulheres de Areia. Veja a lista completa!

Segunda-feira, Milagre Na Cela 7 | Sessão da Tarde da semana

A Sessão da Tarde da semana será aberta pelo filme Milagre na Cela 7, que já foi exibido na TV Globo antes e se tornou popular depois de chegar aos streamings brasileiros. A história segue a trajetória de uma garotinha e seu pai, que tem uma deficiência mental e é pastor de ovelhas, que vivem em uma vila na costa da Turquia nos anos 80.

Tudo muda na vida da pequena Ova quando o seu pai Memo é acusado injustamente pela morte da filha de um comandante e é condenado pelo crime. Na cadeia, ele vai parar na cela 7 e luta para tentar provar que é inocente. O astro do longa metragem é o ator Aras Bulut Iynemli, de obras como The Pit, (2017 - 2021), Insider (2016 - 2017) e Time Goes By (2010 - 2013).

Título original: Miracle In Cell No. 7

Elenco: Aras Bulut Iynemli, Deniz Baysal, Nisa Sofiya Aksongur

Direção: Mehmet Ada Oztekin

Nacionalidade: Turca

Horário: 15h25

Terça-feira, 19 de setembro - Duelo de Cordas

Na terça-feira, o filme da Sessão da Tarde é Duelo de Cordas, estrelado pelos atores Nicholas Galitzine, em destaque nos últimos tempos com Continência ao Amor, Vermelho, Branco e Sangue Azul e Bottoms, e Keenan Kampa, de High Strung: Free Dance. Lançado em 2016, a produção é de direção de Michael Damian e se passa no mundo da dança.

A história ganha seu pontapé com o encontro entre Johnnie, um violista de hip hop que toca no metrô de Nova York, e Ruby, uma dançarina clássica com bolsa de estudos em um conceituado conservatório de arte. Após passar por momentos difíceis no curso, Ruby tem a ideia de convidar Johnnie e um grupo de dança de hip hop que o rapaz conhece para entrar em uma competição que pode mudar vidas para sempre.

Título original: High Strung

Elenco: John Silver, Keenan Kampa, Marcus Emanuel Mitchell, Nicholas Galitzine, Paul Freeman, Sonoya Mizuno

Direção: Michael Damian

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Assista ao trailer do filme Duelo de Cordas da Sessão da Tarde da semana:

Quarta-feira, filme Chef | Sessão da Tarde da semana

O filme da quarta-feira da Sessão da Tarde da semana é Chef, de 2014, dirigido por Jon Favreau, estrelado pelo mesmo e com a presença de outros grandes astros do cinema, como Scarlett Johansson, a Viúva Negra da Marvel, Sofía Vergara, da série Modern Family, Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, Bobby Cannavale, de Bem-Vindos à Vizinhança, Oliver Platt, de The Bear, entre outros.

A trama da produção segue os passos de Carl, que acaba demitido de um dos restaurantes mais famosos de Los Angeles após confrontar um conceituado crítico gastronômico. Para dar a volta por cima e retomar a carreira, ele compra um trailer e começa a vender comida na rua. Com contato direto com o público, ele começa a entender mais sobre seu próprio trabalho e redescobre uma paixão.

Título original: Chef

Elenco: Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Jon Favreau, Sofía Vergara, John Leguizamo, Bobby Cannavale

Direção: Jon Favreau

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Quinta-feira, 21 de setembro - Soul Surfer - Coragem de Viver

Na quinta-feira, o público da Sessão da Tarde vai conferir um filme sobre a história real de Bethany Hamilton, uma surfista norte-americana que sobreviveu a um ataque de tubarão e perdeu o braço esquerdo, mas conseguiu voltar a competir depois de uma árdua tarefa de superação. Quem vive a personagem nas telinhas é a atriz AnnaSophia Robb, conhecida por Ponte para Terabítia, A Fantástica Fábrica de Chocolate e O Diário de Carrie.

O longa-metragem de 2011 mostra a vida jovem antes do acidente e depois segue durante toda a sua recuperação e até o primeiro campeonato em que conseguiu competir depois de voltar para a prancha. Seus pais Thomas Hamilton e Cherilyn Hamilton são vividos no longa-metragem pelos atores Dennis Quaid e Helen Hunt.

Título original: Soul Surfer

Elenco: AnnaSophia Robb, Helen Hunt, Dennis Quaid, Lorraine Nicholson, Kevin Sorbo, Carrie Underwood, Ross Thomas, Chris Brochu

Direção: Sean McNamara

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Sexta-feira, 22 de setembro - Por Aqui e Por Ali na Sessão da Tarde da semana

Na sexta-feira, o filme que encerrará a Sessão da Tarde será Por Aqui e Por Ali, também conhecido como Uma Caminhada na Floresta, com os veteranos Robert Redford, Nick Nolte e Emma Thompson. O longa é dirigido por Ken Kwapis e foi lançado em 2015.

A história segue os passos de Bill Bryson, ele passou duas décadas na Inglaterra e quando retorna aos Estados Unidos, já idoso, deseja se reconectar com sua terra natal. Após ir ao funeral de um conhecido, ele resolve partir em uma aventura e fazer a Trilha dos Apalache, de mais três mil quilômetros. Como sua esposa o impede de ir sozinho, ele chama um amigo de longa data para acompanhá-lo.

Título Original: A Walk In The Woods

Elenco: Emma Thompson, Kristen Schaal, Mary Steenburgen, Nick Nolte, Robert Redford

Direção: Ken Kwapis

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Outros filmes da Globo durante a semana

Além dos filmes da Sessão da Tarde, a Globo vai exibir também o longa-metragem O Som do Silêncio na Tela Quente, na segunda-feira, vencedor de dois Oscars. A história segue a trajetória de um baterista que começa a perder a audição. Também há a exibição do Cinemaço na madrugada de segunda-feira com o filme Mercenários 3. Já na quarta-feira e na sexta-feira, a exibição de filmes será substituída por esporte.

Segunda-feira (18/09)

Cinemaço - 02h10 - Os Mercenários 3

Tela Quente - 23h15 - O Som do Silêncio

Quarta-feira (20/09)

Não haverá Cinema Especial por conta da partida entre São Paulo e Fortaleza no Campeonato Brasileiro

Sexta - feira (22/09)

Não haverá exibição do Corujão devido a partida entre Brasil e Bélgica no Pré-Olímpico de vôlei feminino

