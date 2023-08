Lembra dela? Veja as primeiras novelas de Giovana Cordeiro

Giovana Cordeiro não é um rosto desconhecido das telinhas e já interpretou algumas personagens de destaque em folhetins da TV Globo. No entanto, a carioca de 26 anos tem pela primeira vez na carreira uma protagonista para chamar de sua, a personagem Luna de Fuzuê, atual novela das 7. Relembre outros trabalhos da famosa!

Quantas novelas Giovana Cordeiro já fez?

A atual novela de Giovana Cordeiro é Fuzuê, em que ela vive Luna, uma jovem vendedora de biojoias humilde que procura pela mãe, uma ex-cantora que desapareceu depois de pisar na loja de Nero de Braga e Silva (Edson Celulari). Sua busca pela verdade acaba lhe trazendo um novo amor, o advogado Miguel (Nicolas Prattes), e também uma irmã que nem sabia que existia, a vilã Preciosa (Marina Ruy Barbosa).

Antes deste trabalho, a atriz foi destaque na faixa das seis com a personagem Xaviera, de Mar do Sertão. A mulher era sedutora e ambiciosa e chegou na trama como amante de Tertulinho (Renato Góes), o antagonista da história. Ao longo do folhetim, ela também se aproximou do mocinho Zé Paulino (Sergoi Guizé), mas não terminou a história com nenhum dos dois. Seu final feliz foi ser eleita a nova prefeita da cidade de Canta Pedra.

Outra novela que Giovana Cordeiro participou foi o remake de Pantanal (2022). Ela apareceu em poucos cenas do folhetim como a prostituta Generosa, mulher que se deitou com Zé Leôncio na juventude. Desde única noite de amor nasceu Zé Lucas de Nada (Irandhir Santos), caminhoneiro que cresceu no bordel em que a mãe trabalhava e só conheceu o pai anos mais tarde.

Em 2019, Giovana Cordeiro se destacou como Moana da novela Verão 90. Na trama, ela interpretava uma estudante de jornalismo que nutria uma paixão antiga pelo amigo João (Rafael Vitti). Pouco antes disso, ela fez uma participação em Malhação: Vidas Brasileiras (2018), em que viveu Carol, uma garota inconsequente, mas não maldosa, que era meio "maluquinha", adorava se divertir e tinha problemas na relação com o pai.

Em 2018, outro sucesso também fez parte do currículo de novelas de Giovana Cordeiro, O Outro Lado do Paraíso. Ela viveu a personagem Cleo na segunda fase do folhetim, substituindo Bruna Santos, que interpretou a garota mais jovem. Ela era neta de Mercedes, papel de Fernanda Montenegro, e não conseguia se conformar com sua classe social. Ao longo da história, se envolvia com o garimpeiro Mariano (Juliano Cazarré) e herdava os dons espirituais da avó.

A primeira novela de Giovana Cordeiro foi Rock Story (2016 - 2017). Na trama, ela era uma jovem diarista contratada por Néia (Ana Beatriz Nogueira) para seduzir Léo Régis (Rafael Vitti), no intuito de atrapalhar o casamento dele com Diana (Alinne Moraes). Na época, a atriz tinha 20 anos de idade.

Giovana Cordeiro tem namorado?

A atriz Giovana Cordeiro namora com o também ator Giuliano Laffayette, de 32 anos, desde 2019. O casal é bastante discreto e publica poucas fotos lado a lado nas redes sociais. Recentemente, Giuliano esteve na faixa das 7 da TV Globo como o advogado Fabrício de Vai na Fé, novela que antecedeu Fuzuê.

Antes de namorar com Giuliano Laffayette, a atriz se relacionou com o ator e veterinário Pável Reymond, irmão do ator Cauã Reymond, com quem Giovana atuou na série Dois Irmãos, exibida em 2017. Na época do término, a atriz não revelou o motivo da separação, só contou que os dois continuavam se respeitando.

Giovana não é de uma família de atores. A jovem é filha de Lilian Souza, que não faz parte do mundo dos famosos, com o ex-jogador da base do Flamengo e Botafogo Flávio Trivella. Os pais foram sócios de uma empresa de futebol e por isso ela treinava em uma escolinha na infância, segundo contou ao podcast Papo de Novela, do Gshow, em 2022.

