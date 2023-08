Qual o verdadeiro segredo de Agatha em Terra e Paixão?

Agatha (Eliane Giardini) não vai sustentar a personalidade boazinha por muito tempo. Em cenas previstas para irem ao ar em 4 de setembro, ficará claro para o público que a mãe de Caio (Cauã Reymond) está mancomunada com outra pessoa e quer colocar as mãos no dinheiro de Antônio (Tony Ramos).

Agatha é vilã na novela Terra e Paixão

A mãe de Caio voltou para Nova Primavera para arrancar todo o dinheiro do ex-marido, mas ela não age sozinha. Agatha vai fazer uma ligação misteriosa para alguém dizendo que conseguirá tirar a fortuna de Antônio. A identidade da pessoa que está ajudando a mulher ainda não será revelada ao público.

É possível que Agatha esteja envolvida em outros mistérios da novela, como a sabotagem que causou a morte de Daniel (Johnny Massaro). Isso porque Ernesto (Eucir de Souza) também apareceu ligando para uma pessoa misteriosa quando Caio começou a investigar a morte do irmão e pediu garantia de que não iria para a cadeia.

No entanto, também pode ocorrer de Agatha estar ligada a outras pessoas interessadas no dinheiro de Antônio. Uma máfia apareceu em Terra e Paixão cobrando uma dívida de Nice (Alexandra Richter) e ameaçou a mulher de morte caso ela não pague o que deve. Os criminosos sabiam que Cândida (Susana Vieira) escondia barras de ouro, coisa que ninguém tinha conhecimento, mas não imaginavam que elas eram falsas.

Antes da ligação misteriosa, alguns outros sinais vão deixar evidente que Agatha, na verdade, é vilã. O primeiro será durante uma visita da mãe de Caio a aldeia de Jurecê (Daniel Munduruku) - o pajé desmaiará ao ver uma sombra sobre a cabeça da mulher. A primeira esposa de Antônio também não vai conseguir entrar na oca, o que causará um estranhamento no filho.

Na próxima semana, Agatha começará a arrancar dinheiro de Antônio e Caio. O fazendeiro pedirá para Silvério (Samir Murad) abrir uma conta no banco para a ex-mulher para que ela receba uma mesada todo mês. O primogênito também vai se compadecer com a história da mãe e olhe oferecerá dinheiro mensalmente. Gentil (Flávio Bauraqui) será outra pessoa que perguntará se a personagem de Eliane Giaridni precisa de ajuda financeira.

Ainda não há previsão de quando o segredo de Agatha será revelado em Terra e Paixão. Por enquanto, o público acompanha os primeiros passos da vilã em Nova Primavera.

Veja: Nova vilã: o que vai acontecer com Agatha em Terra e Paixão

Mãe de Caio tem direito a fortuna de Antônio?

Um dos maiores medos de Irene (Glória Pires) é que a volta de Agatha cause o cancelamento de seu casamento com Antônio perante a lei. Isso porque se a mulher não está morta, ela ainda está casada com o fazendeiro. No Brasil, a bigamia é crime.

Além disso, Agatha também teria direito a 50% de todo patrimônio de Antônio La Selva. Em caso de separação, a mãe de Caio sairia com uma alta quantia no bolso.

Sendo assim, Irene não tem direito a nada. A única que conseguiria colocar as mãos em sua parte da herança seria Petra (Debora Ozório), por ser filha de Antônio.

Irene vai começar a agir para não perder o marido, mas os esforços vão ser em vão. A vilã vivida por Glória Pires prometerá a Antônio que vai provar que Agatha é uma mulher falsa e ardilosa, além de começar a fazer de tudo para ficar com as terras de Aline (Barbara Reis).

O fazendeiro, porém, fica tão encantando com a volta de seu grande amor que a convida para jantar e ainda dá para Agatha o colar que ela usou no dia do casamento dos dois. Antônio pede para que a ex-esposa use a peça durante o encontro dos dois.

Veja: Antes e depois: fotos de Eliane Giardini jovem, Agatha em Terra e Paixão