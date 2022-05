Sessão da Tarde da semana: programação de filmes de 2 e 6 de maio

A Sessão da Tarde da semana começa com a exibição de Os Pinguins de Madagascar, longa-metragem de animação para toda a família. Nos próximos dias, o público também assiste o clássico De Repente 30 e mais três títulos. Confira a programação completa.

Segunda-feira, 2 de maio – Os Pinguins de Madagascar – Sessão da Tarde da semana

O filme de segunda-feira é Os Pinguins de Madagascar (2014). No longa animado, os valentes pinguins Capitão, Kowalski, Rico e Recruta são capturados durante uma missão e caem nas garras do dr. Otavius Brine, vilão que quer se vingar dos pinguins do mundo. Os personagens então se juntam a uma agência especializada de espiões, a Vento do Norte, liderada pelo Agente Secreto.

Título Original: Penguins Of Madagascar

Dubladores: Cláudio Galvan / Eduardo Dascar/ Gustavo Veiga/ Gregório Duvivier / Helio Ribeiro / Marcelo Coutinho / Ronaldo Júlio/ Marcia Coutinho Leo Rabelo /Christiano Torreão

Direção: Eric Darnell; Simon J. Smith

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h30

Terça-feira, 3 de maio – De Repente 30

O clássico está de volta nesta terça-feira. De Repente 30 (2004) conta a história de Jenna Rink, uma adolescente que está descontente com sua vida e a idade que tem. Após ser maltratada pelos amigos durante sua festa de 13 anos, ela faz um desejo: virar adulta. Quando acorda no dia seguinte, ela percebe que o pedido foi atendido e agora ela tem 30 anos de idade. Agora, ela tenta reconquistar Matt, seu amigo de infância, que está prestes a se casar.

Título: Original 13 Going on 30

Elenco: Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer, Andy Serkis, Kathy Baker, Samuel Ball

Direção: Gary Winick

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h30

Quarta-feira, 4 de maio – Mãos Talentosas: A História De Ben Carson

Quarta-feira é dia de assistir Mãos Talentosas: A História De Ben Carson (2009). O longa-metragem conta a história de Ben Carson, médico que se torna o diretor do centro de neurologia pediátrica do Hospital Universitário Johns Hopkins. O filme passa por sua infância humilde em Detroit, até ele se tornar um renomado doutor reconhecido mundialmente por seu desempenho em cirurgias de separação de gêmeos siameses.

Título Original: Gifted Hands

Elenco: Cuba Gooding Jr., Kimberly Elise, Aunjanue Ellis, Gus Hoffman, Jaishon Fisher, Tajh Bellow

Direção: Thomas Carter

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama

Horário: 15h30

Quinta-feira, 5 de maio – Licença para Casar –

Sessão da Tarde da semana

Em Licença para Casar (2007), Sadie e Ben estão de casamento marcado. No entanto, para conseguirem se casar na St. Augustine, a tradicional igreja da família da noiva, eles precisam ser aprovados em um curso de preparação de noivos, ministrado pelo próprio reverendo Frank. No entanto, o curso coloca em xeque o relacionamento do casal.

Título Original: License To Wed

Elenco: Josh Flitter, John Krasinski, Mandy Moore, Christian Eric Olsen, Christine Taylor, Robin Williams

Direção: Ken Kwapi

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia, romance

Horário: 15h30

Sexta-feira, 6 de maio – A Luta Por Um Ideal

A semana termina com a exibição de A Luta Por Um Ideal (2012). No filme, uma professora e uma mãe que estão inconformadas com a situação precária da escola de seus filhos, enfrentam a corrupção para fazerem a diferença no futuro das crianças.

Título Original: Won’t Back Down

Elenco: Viola Davis, Maggie Gyllenhaal, Holly Hunter, Oscar Issac, Emily Alyn Lind, Rosie Perez

Direção: Daniel Barnz

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama

Horário: 15h30

