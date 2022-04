Próxima novela das 6: Mar do Sertão estreia no segundo semesre

Próxima novela das 6: Mar do Sertão estreia no segundo semesre

A Globo já definiu qual será a próxima novela das 6. Mar do Sertão estreia no segundo semestre deste ano após o fim de Além da Ilusão, e vai misturar a história de um príncipe árabe com o nordeste brasileiro. Renato Góes, Sérgio Guizé e a novata Isadora Cruz são os primeiros nomes confirmados no elenco.

Quando estreia a próxima novela das 6?

A Globo ainda não divulgou a data exata de estreia da próxima novela das 6. No entanto, a trama deve ir ao ar em agosto deste ano, de acordo com informações do Notícias da TV.

A pré-produção atrasou após a troca de diretores causada pela demissão de Vinícius Coimbra, acusado de racismo nos bastidores de Nos Tempos do Imperador, novela das seis que antecedeu Além da Ilusão. As gravações da novela, que deve ter 166 capítulos, estão previstas para começar em maio.

Os primeiros nomes que fazem parte do elenco também já começaram a circular na web. Ambientada no nordeste brasileiro, a novela terá 15 atores nordestinos, segundo a colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo. Entre eles, estão José Dumont e Nanego Lira, que terão papéis de destaque; Quitéria Kelly, que esteve em Malhação – Toda Forma de Amar (2019), também estará na produção.

Outros nomes confirmados no folhetim são Romulo Estrela, Renato Góes, Jéssica Ellen, Michel Gomes e da novata em novelas Isadora Cruz, que interpretará a protagonista.

História da novela Mar do Sertão

Mar do Sertão se passa na região nordeste do Brasil. A história começa com o romance entre Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Romulo Estrela), até que o rapaz é dado como morto. Anos depois, quando o personagem reaparecer, ele vai encontrar sua amada casada com o vilão Tertulinho (Renato Góes).

Há também a história do príncipe árabe que foge do Oriente Médio para não ter que se casar com uma mulher escolhida por seus pais – o casamento foi arranjado, como é de costume na região. Ele acaba chegando no sertão nordestino e vai à procura de um grande amor. De acordo com informações do UOL, o personagem será vivido pelo ator Renan Monteiro..

A próxima novela das 6 é escrita por Mário Teixeira, autor de O Tempo Não Para (2018), Liberdade, Liberdade (2017) e I Love Paraisópolis (2015), além do seriado Passaporte Para Liberdade (2021) e outras colaborações na emissora.

Quais são as próximas estreias da Globo?

Além de Mar do Sertão, a Globo ainda prepara para mais estreias neste ano. Em maio, vai ao ar o folhetim Cara e Coragem, que chega para substituir Quanto Mais Vida, Melhor no horário das 19h.

De autoria de Claudia Souto, a história gira em torno de Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), dois amigos que ganha a vida trabalhando como dublês. Em outro núcleo, a empresária Clarice (Taís Araújo) é assassinada, e esse se torna um dos grandes mistérios da novela. Será descoberto que ela tem uma sósia, a massoterapeuta Anita (Taís Araújo).

No segundo semestre, Travessia, de Gloria Perez, chega para substituir o remake de Pantanal. Inicialmente, o próximo folhetim das nove seria Olho por Olho, de João Emanuel Carneiro, mas agora a novela será produzida exclusivamente para o Globoplay.

Maio, às 19h – Cara e Coragem, de Claudia Souto

Agosto, às 18h – Mar do Sertão, de Mário Teixeira

Segundo semestre, às 22h – Travessia, de Glória Perez

+ Elenco da novela Cara e Coragem: quem está na próxima trama das 7