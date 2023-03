Sessão da Tarde da semana: programação de filmes entre 27 e 31/03

Os filmes da Sessão da Tarde da semana são exibidos de segunda a sexta logo após a edição especial de Chocolate com Pimenta. Ente os destaques da programação, estão Por Aqui E Por Ali (2015), o longa brasileiro Chocante (2017), A Minha Garota Para Sempre (2018) e mais.

Segunda-feira, 27 de março - Por Aqui E Por Ali (2015) é o filme da Sessão da Tarde

A programação da Sessão da Tarde começa com a exibição de Por Aqui E Por Ali na segunda-feira. O longa conta a história de Bill, que decide fazer uma trilha de mais de três mil quilômetros depois de ir a um velório de um conhecido. Sua esposa Catherine permite que ele embarque nessa aventura, com a exceção de que ele deveria levar alguém junto. Ele convida Katz, um amigo de anos, que topa o desafio.

Título Original: A Walk In The Woods

Elenco: Emma Thompson; Kristen Schaal; Mary Steenburgen; Nick Nolte; Robert Redford

Dubladores: Dário De Castro; Luiz Carlos Persy; Mabel Cezar; Mariangela Cantú; Marisa Leal

Direção: Ken Kwapis

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40, horário de Brasília

Terça-feira, 26 de março - Chocante (2017)

A programação da Sessão da Tarde da semana continua com a exibição de Chocante, filme nacional. Vinte anos depois de fazerem sucesso com uma banda que leva o mesmo nome do longa, os antigos integrantes do grupo se reúnem para um evento inesperado: a morte de um deles.

Título Original: Chocante

Elenco: Bruno Mazzeo, Lúcio Mauro Filho, Pedro Nschling e Marcus Majella

Direção: Gustavo Bonafé, Johnny Araújo

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h40, horário de Brasília

Quarta-feira, 26 de março - A Minha Garota Para Sempre (2018) é um dos filmes da Sessão da Tarde da semana

Na quarta, a Sessão da Tarde exibe o filme A Minha Garota Para Sempre. O protagonista Liam abandona sua noiva no altar para seguir a carreira dos seus sonhos: a música. Anos depois, ele retorna à sua cidade natal e precisa lidar com as decisões que tomou no passado.

Título Original: Forever My Girl

Elenco: Abby Ryder Fortson; Alex Roe; Jessica Rothe; John Benjamin Hickey; Peter Cambor; Tyler Riggs

Dubladores: Isa Cavalcanti; Marcelo Salsicha; Raphael Ferreira; Ricardo Sawaya; Tess Amorim; Thiago Longo

Direção: Bethany Ashton Wolf

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40, horário de Brasília

Quinta-feira, 27 de março - Motoqueiros Selvagens (2007)

A programação da Sessão da Tarde da semana continua com Motoqueiros Selvagens. Cansados de suas vidas chatas e problemáticas, quatro amigos de longa data decidem cair juntos na estrada incorporados numa gangue de motociclistas. Ao longo do caminho, eles são desafiados pelo grupo rival Del Fuegos.

Título Original: Wild Hogs

Elenco: John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen, William H. Macy

Dubladores: Doug; Márcio Simões / Bobby: Marco Ribeiro / Maggie: Marisa Leal / Woody: Mário Jorge Andrade / Dudley: Júlio Chaves / Kelly: Priscila Amorim / Jack: Alexandre Moreno / Ruivo: Rodrigo Oliveira / Murdock: Hamilton RicardoDireção

Walt Becker

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40, horário de Brasília

Sexta-feira, 28 de março - Pegando Fogo (2015)

A semana termina com a exibição do filme Pegando Fogo. Adam Jones já foi um respeitado chef em Paris, mas destruiu sua carreira com o abuso de álcool e drogas. Ele ganha uma nova oportunidade para trabalhar em Londres ao ser contratado por seu antigo maître para ser o chef de cozinha de um restaurante requintado e ganha uma chance de recomeçar sua vida.

Título Original: Burnt

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2015

Diretor: John Wells

Elenco: Bradley Cooper; Sienna Miller; Daniel Brühl; Emma Thompson

Horário: 15h40, horário de Brasília

Qual o filme da Tela Quente de hoje?

Além da Sessão da Tarde, a Globo também exibe na segunda-feira O Último Suspiro (2018), na Tela Quente, logo após o BBB 23. A cidade de Paris é sitiada por uma névoa misteriosa capaz de matar seus moradores. Um jovem casal tenta sobreviver com a família em meio ao caos que deixa a cidade sem água, comida e eletricidade e sem receber ajudar.

Título Original: Just A Breath Away (Aka: Dans La Brume)

Elenco: Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin, Michel Robin

Direção: Daniel Roby

Nacionalidade: Francesa

Horário: 23h45, horário de Brasília

