Qual a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo após O Rei do Gado?

O Rei do Gado, de 1996, é a trama que está sendo reprisada atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, mas os noveleiros já estão pensando em qual será a próxima obra que ganhará uma edição especial. A Globo ainda não anunciou oficialmente o título, mas o DCI preparou uma lista com algumas opções de folhetins que poderiam voltar para as telinhas usando como critério a audiência.

Salve Jorge poderia ser a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo

Salve Jorge foi exibida pela primeira vez em 2012, às 21h, mas continua fazendo sucesso no Globoplay. A trama escrita por Glória Perez é o sexto produto mais consumido da plataforma de streaming, na frente até de produções mais atuais como Todas as Flores (2022) e Amor Perfeito (2023).

A novela gira em torno de Morena (Nanda Costa), que abandona tudo no Brasil ao receber uma proposta para trabalhar na Turquia. A mocinha, no entanto, é enganada por um quadrilha e é vítima de um esquema de tráfico de pessoas, que a obriga a se prostituir. A trama fechou com média de 33.97 pontos.

Amor à Vida (2013)

Outra novela que nunca foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo é Amor à Vida, de Walcyr Carrasco. O folhetim obteve média de 35.51 pontos e conquistou o público com o vilão Félix (Mateus Solano).

Na primeira fase,, Paloma (Paolla Oliveira) sofre com a perda filha que é jogada no lixo por seu próprio irmão. Quem encontra a menina chorando é Bruno (Malvino Salvador), que decide levar a recém-nascida para casa e se torna seu pai.

Anos depois, ainda na busca pela filha, Paloma se apaixona por Bruno sem saber que a garotinha que ele chama de filha na verdade é a criança que ela tanto procura.

América (2009) - próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo

Nunca reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, América é uma das tramas mais pedidas pelos internautas. O folhetim de Glória Perez fechou com 49 pontos de média, atrás apenas de Senhora do Destino (2004).

O público acompanha Sol (Deborah Secco), que mesmo apaixonada por Tião (Murilo Benício), abandona tudo para viver o sonho de ter uma vida melhor nos Estados Unidos. Após ter o visto negado diversas vezes, a mocinha decide fazer a travessia ilegalmente pela fronteira do México, mas sofre com os perigos do deserto e deportações.

A Próxima Vítima (1995)

A Próxima Vítima foi exibida originalmente em 1995 e é de autoria de Silvio de Abreu. A trama obteve média de audiência de 47.41 pontos.

Ambientada nos bairros da Mooca e o Bixiga, em São Paulo, o público acompanha Ana (Susana Vieira), dona de uma cantina italiana. Mãe de Carina (Deborah Secco), Sandrinho (André Gonçalves) e Giulio (Eduardo Felipe), ela é amante de o mau-caráter Marcelo (José Wilker). Ao longo da história, uma série de assassinatos aparentemente sem conexão entre si passa a assustar os personagens.

Morde e Assopra (2011)

De autoria de Walcyr Carrasco, Morde e Assopra teve problemas de audiência no início mas logo deu a volta por cima e fechou com 30 pontos, número satisfatório para o horário em que a novela foi exibida na época. A obra também nunca foi reprisada.

O público acompanha a história de amor entre Júlia (Adriana Esteves) e Abner (Marcos Pasquim), uma paleontóloga determinada a encontrar os restos de um réptil marinho, enquanto ele é um caipira que sustenta sua família com os frutos de sua fazenda de café. Outro destaque é o cientista Ícaro (Mateus Solano), que sonha em construir um robô que se pareça com sua amada Naomi (Flávia Alessandra).

A Viagem (1994) poderia ser a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo

Sucesso de Ivani Ribeiro, A Viagem foi exibida em 1994 e fechou com 52.04 pontos de média no horário das 19h. Até surgiram rumores de que a Globo planejava fazer um remake da obra mas nada foi confirmado.

O tema central da trama é a vida após a morte. O delinquente Alexandre (Guilherme Fontes) se mata na cadeia após ser preso por roubo seguido de homicídio, mas sua alma retorna para a Terra com a missão de infernizar a vida daqueles que ele considera culpados pelo seu destino.

Cobras & Lagartos (2006)

Exibida no horário das 19h, Cobras & Lagartos é de autoria de João Emanuel Carneiro e fechou com média de 38,28 pontos.

A trama é ambientada no Rio de Janeiro e gira em torno do império construído por Omar Pasquim (Francisco Cuoco), que procura um herdeiro honesto para sua fortuna. Até que ele é salvo por Duda (Daniel Oliveira), um jovem motoboy, durante um assalto, e acredita que o rapaz é ideal para se casar com sua sobrinha Bel (Mariana Ximenes). O protagonista também tem que lidar com seus outros sobrinhos, os ambiciosos Tomás (Leonardo Miggiorin) e Leona (Carolina Dieckmann).

Mulheres de Areia (1993) - próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo

A famosa história de Ruth e Raquel, ambas interpretadas por Glória Pires, foi um estrondoso sucesso do horário das 18h e marcou 49.18 pontos de média. O remake foi escrito por Ivani Ribeiro.

Ambientada na cidade fictícia de Pontal D’Areia, no litoral fluminense, o público acompanha a história das gêmeas que apesar de idênticas possuem personalidades bastante diferentes entre si. Ruth é doce e tem um bom coração, enquanto Raquel é uma das vilãs. A megera arma um plano para seduzir e se casar com Marcos Assunção (Guilherme Fontes), namorado de sua irmã apenas por estar interessada no dinheiro dele.

Sinhá Moça (2006) vai ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo?

De autoria de Benedito Ruy Barbosa, foi exibida originalmente em 2006 no horário das 18h e marcou 33.38 pontos de média de audiência.

A trama se passa no ano de 1886 e narra a história de amor entre Sinhá Moça (Débora Falabella), filha do escravocrata Coronel Ferreira (Osmar Prado) e de Cândida (Patrícia Pillar), e Rodolfo (Danton Mello), um jovem abolicionista. Para fazer com que o patriarca permita o namoro dos dois, o rapaz finge concordar com ideais muito distantes dos seus.

Cabocla (2004)

O remake de Cabocla foi tão bem quanto o primeiro e vale uma exibição no Vale a Pena Ver de Novo. A trama adaptada por Edmara Barbosa e Edilene Barbosa registrou 34.19 pontos de média de audiência.

Mais uma novela de época do horário das 18h, a trama é ambienta no ano 1918, no município rural de Vila da Mata. O público acompanha o romance entre a rebelde cabocla Zuca (Vanessa Giácomo) e o advogado Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira), que se apaixonam perdidamente. A temática do folhetim também fala sobre as disputas por terra travadas entre os coronéis Boanerges (Tony Ramos) e Justino (Mauro Mendonça).

