Sessão da Tarde da semana: programação entre 13 de 17 de junho

A Sessão da Tarde da semana, de 13 de 17 de junho, exibirá os filmes Jenny Vai Casar (2015), Uma Prova de Amor (2009), A Seleção (2013) e mais. Os longas-metragens são exibidos durante o horário vespertino, logo depois da edição especial de O Cravo e a Rosa. Veja a programação completa.

Segunda-feira, 13 de junho – Jenny Vai Casar – Sessão da Tarde da semana

A semana começa com a exibição do filme Jenny Vai Casar. A protagonista sofre pressão da família para encontrar um marido e formar uma família – eles não sabem que ela é lésbica e tem uma namorada, Kitty. Quando enfim revela sua orientação sexual para seus pais, eles entram em crise, mas a mocinha decide se casar com sua amada independente da aprovação de sua família

Título Original: Jenny’s Wedding

Elenco: Alexis Bledel; Linda Emond; Grace Gummer; Katherine Heigl; Sam Mcmurray; Tom Wilkinson;

Direção: Mary Donoghue

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Terça-feira, 14 de junho – Uma Prova de Amor

A terça-feira será emocionante com a exibição do filme Uma Prova de Amor. O longa-metragem conta a história de Anna, uma menina de onze anos que desde o nascimento foi submetida a diversos procedimentos médicos para ajudar a irmã mais velha, Kate, que sofre de leucemia. A garota abala a vida de toda a família quando decide enfrentar os pais e pedir por sua emancipação médica.

Título Original: My Sister’s Keeper

Elenco: Cameron Diaz, Jason Patric, Abigail Breslin, Sofia Vassilieva, Alec Baldwin, Jeffrey Markle, Heather Wahlquist, Joan Cusack

Direção: Nick Cassavetes

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Quarta-feira, 15 de junho – A Seleção – Sessão da Tarde da semana

Em A Seleção, Portia trabalha no escritório de candidaturas da Universidade de Princeton, uma das mais instituições de ensino de maior prestígio do país. Prestes a receber uma promoção, ela coloca tudo em risco quando seu velho amigo John diz que suspeita ter encontrado Jeremiah, o garoto que Portia entregou para adoção anos atrás. Ela decide se reaproximar do jovem e reatar com o seu passado.

Título Original: Admission

Elenco: Lily Tomlin; Michael Sheen; Nat Wolff; Paul Rudd; Tina Fey; Travaris Spears

Direção: Paul Weitz

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Quinta-feira, 16 de junho – Bater ou Correr em Londres

O filme de ação Bater ou Correr em Londres (2003) começa com Wang descobrindo que seu pai, guardião do selo imperial, foi assassinado por ladrões que roubaram a relíquia. Ele se une a Roy e eles partem para Londres, onde estão os bandidos, para vingar a morte e recuperar o selo.

Título Original: Shanghai Knights

Elenco: Jackie Chan, Owen Wilson, Aaron Johnson, Tom Fisher, Aidan Gillen, Fann Wong

Direção: David Dobkin

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Sexta-feira, 17 de junho – Os Parças 2 – Sessão da Tarde da semana

A semana termina com a exibição de Os Parças 2 (2019). Romeu precisa conseguir dinheiro e deixar o país o quanto antes para escapar de China, que saiu da cadeia e busca vingança. Ele conta com a ajuda dos amigos Toinho, Ray Van e Pilôra, que se juntam para reformar uma colônia de férias e ganhar dinheiro. No entanto, o estabelecimento começa a competir com a requintada colônia vizinha.

Título Original: Os Parças 2

Elenco: Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirullipa, Bruno de Luca

Direção: Cris D’Amato

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h30

