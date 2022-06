Irma (Camila Morgado) fica com Trindade (Gabriel Sater) em Pantanal?

Irma fica com Trindade? Destino da tia de Jove tem gravidez e novo amor

Irma fica com Trindade? Destino da tia de Jove tem gravidez e novo amor

Irma (Camila Morgado) está interessada em José Lucas de Nada (Irandhir Santos), mas também está sendo cortejada por Trindade (Gabriel Sater). O peão misterioso não esconde que acha a ruiva uma princesa, como ele mesmo diz, mas ainda não conseguiu conquistá-la já que ela não tira os olhos do primogênito de José Leôncio (Marcos Palmeira). Afinal, Irma fica com Trindade?

Irma fica com Trindade ou com José Lucas de Nada?

Irma namora Trindade, mas será com José Lucas de Nada que ela vai ficar no final da novela. A ruiva vai se deixar envolver pelo peão ‘cramulhão’, mas o relacionamento dos dois não vai vingar.

Desde que Irma chegou na fazenda, Trindade não tira os olhos da tia de Jove (Jesuíta Barbosa). A ruiva, por enquanto, não está interessada no peão e não tem paciência para as histórias que ele conta sobre o cramulhão e outras lendas do Pantanal.

Ela segue investindo em José Lucas, mas comete uma gafe ao chamar o peão pelo nome de seu pai enquanto os dois se beijam pela primeira vez. A partir daí, a relação entre os dois, que mal tinha começado, desanda.

É então que Irma se entrega a Trindade. Os dois vivem um tórrido romance até que a ruiva engravida do namorado. A gravidez vai deixar o peão preocupado, pois ele teme que a criança herde dons sobrenaturais por ter pacto com o diabo.

E é exatamente isso que acontece – Irma dá à luz ao ‘bebê-diabo’ que desde a barriga da mãe, dá indícios de que não é apenas um bebê comum. Em uma das cenas, uma viola começará a tocar sozinha e Trindade dirá que a criança é quem está manipulando o instrumento de dentro do ventre da ruiva.

Na versão original da novela, foi o próprio Trindade quem fez o parto de sua amada – a ruiva tem algumas complicações e Zé Leôncio cogita levá-la de avião para Campo Grande, mas o violeiro consegue trazer seu filho sã e salvo para o mundo com a ajuda do cramulhão.

Trindade abandona namorada

Depois do nascimento do bebê, Trindade pede para que José Lucas de Nada cuide de sua família. O peão desaparece no mundo e nunca mais é visto por ninguém.

O peão não poderia ter uma vida normal ao lado de Irma e do filho devido acordo com o ‘coisa ruim’. Na vida real, Almir Sater, intérprete do personagem em 1990, deixou a novela pois foi convidado pela própria TV Manchete para ser o protagonista de Ana Raio e Zé Trovão, folhetim que sucedeu Pantanal na emissora.

José Lucas e Irma ficam juntos no final da novela. A ruiva finalmente supera a paixão platônica que sente por José Leôncio e se casa com o primogênito do fazendeiro.

Enquanto isso, José Leôncio também oficializa a união com Filó (Dira Paes), mas o protagonista sofre um infarto no dia seguinte da cerimônia e finalmente se encontra com o Velho do Rio (Osmar Prado), que lhe revela seu grande segredo.

+ Quando Levi morre em Pantanal e como será a morte dele na novela?