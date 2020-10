Sessão da Tarde de hoje (16/10): Globo vai passar ‘Gigantes De Aço’

Após o Jornal Hoje dessa sexta-feira (15), a Sessão da Tarde de hoje vai exibir o filme ‘Gigantes De Aço’. Hugh Jackman, o eterno Wolverine, é a estrela da trama, situada no ano de 2020 – no qual as lutas de boxes acontecem com robôs e não seres humanos.

Qual o filme da sessão da tarde de hoje?

O filme de hoje (16/10) é o Gigantes De Aço, lançado em 2011. A sinopse se passa em um futuro não muito distante, as lutas de boxe já não são mais travadas entre seres humanos, mas através de robôs enormes, capazes de desferir golpes ultrapotentes no oponente. Neste ambiente, Charlie é um ex-boxeador falido, que se vira com máquinas obsoletas e, quase sempre, perdedoras. Morando de favor com Bailey, filha de seu falecido treinador, ele acaba sendo chamado pela justiça por causa da morte da ex-mulher e a guarda do filho deles. O problema é que Max tem 11 anos e nunca teve contato com o pai.

Charlie então prefere que ele fique com a cunhada, mediante o pagamento de uma polpuda “recompensa”. Mas o garoto é muito esperto e, aos poucos, vai conquistando o coração do lutador. Para completar, o menino é uma fera nos videogames e tem chances reais de ajudá-lo a treinar uma nova máquina de combate, mudando para sempre o destino deles. Agora, tudo que eles precisam é começar do zero e ir subindo no ranking para enfrentar o campeão dos campeões.